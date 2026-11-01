La sexta jornada del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, que comenzó el martes con un encuentro, continuó el viernes con otros dos y tuvo un partido ayer, se completará este sábado con dos compromisos que tendrán incidencia en ambas zonas.

Por el Superclásico entre Boca y River, la actividad de hoy comenzará más temprano de lo habitual. Desde las 12.15, Central Entrerriano recibirá al líder e invicto Deportivo Urdinarrain, en un encuentro correspondiente a la Zona B.

Por la noche, en tanto, se disputará una nueva edición del clásico del oeste. Defensores del Oeste y Sarmiento se enfrentarán desde las 21.15 en el Estadio Municipal, en un duelo correspondiente a la Zona A que, además de la rivalidad entre ambos equipos, tendrá importancia en la lucha por la permanencia.

La sexta fecha se puso en marcha el martes, con la victoria de Juventud Unida sobre Unión del Suburbio por 1 a 0 en el Estadio Municipal, gracias al gol de Bruno García. El viernes, Pueblo Nuevo y Central Larroque igualaron sin goles, mientras que Juventud Urdinarrain venció a Independiente por 4 a 3, también en el estadio de la Liga Departamental.

En la jornada de ayer, La Vencedora superó por 2 a 1 a Camioneros, equipo que ya perdió la categoría. Ramiro Echepare y Roberto Parada, de penal, marcaron los tantos del ganador, mientras que Dylan Reyes convirtió para el conjunto dirigido por Maximiliano Abrigo.

Con los dos encuentros de este domingo, la sexta fecha del Clausura de Primera A quedará completa, en una jornada que tendrá como atractivo el cruce entre el puntero de la Zona B y Central Entrerriano, además del clásico del oeste entre Defensores y Sarmiento.