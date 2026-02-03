na niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de un escape de gas en el departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18, luego de un llamado al 911 de parte de la madre de los niños que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial, indica NA.

En el lugar intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y se investigan los motivos de la fuga.