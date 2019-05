Dos personas heridas en un accidente en el kilómetro 7 de la ruta 20

Se trata de un camón que salía de la ciudad por el acceso norte. El vehículo de gran porte perdió unos troncos que impactaron en un Chevrolet Corsa. Ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta provincial 20 en sentido oeste.Allí se produjo un siniestro vial entre un camión y un auto Corsa Classic. A las 11 de la mañana se produjo un Accidente de tránsito en la ruta 20, a un par de kilómetros de la intersección con la 14, protagonizado por un camión (dominio FGM 328) que transportaba un cargamento de troncos de eucaliptus a San José y un Chevrolet Corsa (dominio LYT 427) que se dirigía desde Concordia a Gualeguaychú. El chofer y la acompañante fueron derivados al Hospital, mientras que la joven que viajaba en el asiento trasero no sufrió lesiones. El camión sufrió la rotura de uno de los parantes que sostienen la carga, el acoplado comenzó a bambolearse y, lo más peligroso, a perder la carga de rollizos. El chofer del Corsa no pudo evitar colisionar, al menos dos de los postes, perdió el control del vehículo y terminó en la banquina; mientras que el transporte seguía perdiendo su peligrosa carga quedando diseminados en la ruta rollizos a uno y otro lado de la banquina. Acorde a lo observado por ElDía, unos treinta quedaron a los costados de la ruta 20, algunos de ellos muy cerca de la cinta asfáltica.El conductor del vehículo, un joven de 31 años, recibió las primeras atenciones por parte del Doctor Marcelo Brun, médico que regresaba de Aldea San Antonio. Posteriormente llegaron dos ambulancias que trasladaron a dos de los tres ocupantes del auto. El conductor y una señora de 65 años, en tanto que una joven de 25 años que viajaba en el asiento trasero no sufrió lesiones algunas. Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Centenario. El chofer presenta politraumatismos que están siendo evaluados; mientras que la mujer presenta una lesión de fractura. El camión perdió parte de su carga de rollos de madera que impactaron de frente al auto provocando dos heridos que fueron atendidos en el lugar por el Servicio de Emergencias Prehospitalaria 107 del Hospital Centenario y de la Cooperativa Vida. Trasladados a Gualeguaychú se informó que se trata de un joven de 31 años, conductor del auto con politraumatismos que están siendo monitoreados con placas y estudios complementarios. En tanto, su acompañante, una mujer de 65 años presenta una lesión de fractura según la revisión inicial por placas radiográficas de los traumatólogos. Ambos pacientes permanecerán internados en observación. La mujer en Sala 2 y el hombre en la Sala 4 de Traumatogia bajo seguimiento médico.