El miércoles por la noche, dos puesteros y sus familias vivieron momentos de extrema tensión en un campo ubicado en el empalme de Villa Paranacito, en el kilómetro 1 de la ex Ruta 46, cuando un hombre intentó incendiar dos viviendas rurales. Las víctimas permanecieron bajo amenaza durante casi una hora.

El hecho involucró a un hombre de 48 años, domiciliado en el Delta de Tigre, quien irrumpió de manera violenta en el establecimiento. En primer lugar ingresó en la casa de uno de los trabajadores y luego obligó al mismo a trasladarse hasta el segundo puesto, donde también intentó provocar un incendio.

Las víctimas fueron dos hombres de 36 y 25 años, que se encontraban junto a sus parejas e hijos. Según se pudo reconstruir, el agresor se presentó en horas de la noche en un estado de alteración, manifestando que era perseguido. Tras sorprender a la familia, los obligó a encerrarse y comenzó a intentar prender fuego las viviendas.

El primer episodio ocurrió en la casa del capataz, quien llevaba cuatro meses trabajando en el campo junto a su pareja. Durante la cena, el intruso pateó la puerta e ingresó por la fuerza. Aseguró que estaba siendo seguido y simuló estar armado, ocultando una de sus manos bajo unos trapos. Les pidió que lo ocultaran y que dieran aviso a la Policía. Ante la falta de señal telefónica, el puestero le indicó a su pareja que se dirigiera hasta la ruta.

La mujer salió del lugar, pero en realidad se dirigió a alertar al otro trabajador que se encontraba a unos 50 metros, junto a su familia. Mientras tanto, el capataz quedó solo con el agresor, quien permanecía junto a la puerta observando el exterior. Con el paso de los minutos, la situación se tornó cada vez más violenta.

El hombre obligó al puestero a encerrarse en el baño e intentó prender fuego la vivienda utilizando una cama de madera, el colchón y prendas de vestir. Al escuchar los gritos, abrió la puerta, lo tomó del cuello y lo forzó a caminar hasta el segundo puesto, siempre bajo la amenaza de un arma que supuestamente ocultaba.

Al llegar a la otra vivienda, comenzó a patear la puerta hasta que el joven trabajador abrió. De inmediato obligó a las mujeres y a los niños a encerrarse en el baño y exigió al dueño de casa que abriera la garrafa, mientras intentaba iniciar un incendio con una silla de madera, una mesa y la cortina de una ventana.

Luego de esos momentos de miedo y nerviosismo, sacó a todos al patio y continuó destrozando el interior de la casa. Fue entonces cuando los dos trabajadores decidieron enfrentarlo para evitar que la situación se agravara. Tras forcejear con él dentro del baño, lograron reducirlo.

En simultáneo, las mujeres y los menores huyeron hasta la tranquera del campo, donde ya había arribado un móvil policial. Los efectivos ingresaron al lugar y procedieron a la detención del hombre de 48 años.

Por el momento se desconoce si el detenido posee antecedentes penales. El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, aguarda el informe del Registro Nacional de Reincidencia para avanzar en la causa.