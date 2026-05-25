ESTA MADRUGADA
Dos vehículos chocaron de frente y un hombre debió ser hospitalizado
El ocupante del vehículo de menor porte debió ser hospitalizado, mientras las dos personas que iban en la camioneta no sufrieron lesiones
Este lunes de madrugada se produjo un importante choque de frente en ruta 18, kilómetro 70, entre las localidades de Viale y La Tunas.
En el lugar colisionaron de manera frontal un Fiat Uno, conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de Mojones Sur, quien resultó con politraumatismos y corte en la rodilla, refiriendo además dolor abdominal. El herido fue trasladado al Hospital Castilla Mira, de Viale.
Según informó Nueva Zona, dicho vehículo circulaba en sentido Villaguay-Viale, y chocó con otro rodado que circulaba en sentido contrario. Se trata de una Toyota Hilux, a bordo de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según informó la policía del puesto de control de rutas 18 y 32, ambos ocupantes de la Toyota no presentaron lesiones.
Además, se indicó que la ruta no está cortada pero se solicita circular con precaución en la zona.