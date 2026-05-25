Este lunes de madrugada se produjo un importante choque de frente en ruta 18, kilómetro 70, entre las localidades de Viale y La Tunas.

En el lugar colisionaron de manera frontal un Fiat Uno, conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de Mojones Sur, quien resultó con politraumatismos y corte en la rodilla, refiriendo además dolor abdominal. El herido fue trasladado al Hospital Castilla Mira, de Viale.

Según informó Nueva Zona, dicho vehículo circulaba en sentido Villaguay-Viale, y chocó con otro rodado que circulaba en sentido contrario. Se trata de una Toyota Hilux, a bordo de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según informó la policía del puesto de control de rutas 18 y 32, ambos ocupantes de la Toyota no presentaron lesiones.

Además, se indicó que la ruta no está cortada pero se solicita circular con precaución en la zona.