Un hombre y una mujer, de 30 y 35 años, debieron ser asistidos este jueves por la mañana luego de precipitarse del Puente Pacífico, en Palermo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Cerca de las 9.30 de la mañana, efectivos de Bomberos de la Ciudad se desplazaron a Juan B Justo y Santa Fe, donde está ubicado el puente ferroviario, para asistir a las víctimas, quienes quedaron tendidos sobre el pavimento, muy cerca de la estación de subte Palermo de la línea D.

Las dos persons fueron asistidas por médicos del SAME y Bomberos

Creen que se trataría de una pareja. Las fuentes destacaron que aún no está claro el motivo por el cual se arrojaron al vacío.

Los dos fueron trasladados de urgencia por el SAME al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismos.

“Llegamos a los pocos minutos, en una moto, en una patrulla médica y tres ambulancias”, indicó Alberto Crescenti, jefe del servicio de emergencias. El médico detalló que ambos tenían traumatismo grave de cráneo.

“Aparentemente, se arrojaron simultáneamente”, subrayó Crescenti.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14B acudieron al lugar y colaboraron en el corte del tránsito para facilitar el trabajo de los rescatistas, detallaron desde la Policía de la Ciudad.

La escena fue registrada por transeúntes y vecinos de la zona. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales. Uno de esos videos ilustran esta nota.

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad indicaron a este medio que las dos personas ingresaron con vida cerca de las 10.30 al shock Room del Hospital Fernández. “Están siendo asistidos por equipo de trauma y emergentología del Hospital”, señalaron.

Antecedente

En enero de este año, una mujer se arrojó semidesnuda desde el balcón de un primer piso de un edificio de Niceto Vega, en Palermo, y acusó a su novio, un reconocido cirujano plástico de la provincia de San Juan, de haberla retenido y obligado a prostituirse.

El médico Fabián Peláez fue detenido acusado de suministro gratuito de drogas y de retener a su novia. Diez días más tarde fue excarcelado por el juez federal Daniel Rafecas.

Bajo la figura de testigo de identidad reservada, tal como lo marca el protocolo de casos en los que pueda existir la trata de personas, la mujer manifestó expresamente que su deseo era que Peláez sea liberado y, así, poder retomar la relación con él.

En consecuencia, Rafecas ordenó la inmediata libertad del cirujano, aunque le impuso una prohibición de salida del país. Además, debe presentarse una vez por mes en el juzgado.

El magistrado considera que no existen riesgos procesales en el caso, tales como una fuga o entorpecimiento de la investigación, debido al grado arraigo del imputado, quien tiene dos hijos menores y una pujante clínica en San Juan.

Para el fiscal, el caso encuadraría en los delitos de suministro a gratuito de sustancias estupefacientes, facilitación del inmueble utilizado para realizar conductas en infracción a la ley de drogas (N° 23.737), y lesiones culposas. De ser el caso, Peláez enfrentaría una pena de 3 a 15 años de prisión.