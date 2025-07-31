Según se desprende de la denuncia, el encargado de la obra había autorizado a su hijo, de 24 años, a residir de forma temporal en el inmueble en construcción, con acceso completo y llaves del lugar. Sin embargo, al presentarse esta mañana, el encargado notó la faltante de varias herramientas, entre ellas una amoladora, una pistola de calor y una soldadora de color amarillo. Cabe destacar que el lugar no presentaba signos de ingreso forzado.

A partir de las averiguaciones realizadas, el personal policial logró identificar correctamente al joven señalado, quien habría sustraído los elementos aprovechando su estadía en el sitio. Las circunstancias del hecho estarían vinculadas a una discusión previa entre el muchacho y su padre.

Como resultado de las diligencias policiales, el joven realizó la entrega voluntaria de las herramientas, que fueron formalmente secuestradas y puestas a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. Desde la fuerza policial remarcaron la rápida resolución del caso gracias al aporte de datos del denunciante y al accionar inmediato del personal policial.