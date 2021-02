Dramático relato de la cocinera de Maradona: "Me pedían que le haga respiración boca a boca"

La cocinera, que estaba en la casa de Tigre al momento del fallecimiento de Diego, aseguró que todos los que estaban en el lugar intentaron ayudar a reanimar al astro cuando lo encontraron en su cuarto.

“Nos metimos todos, tratando de revivirlo. Estaba la enfermera con el de seguridad haciéndole RCP. Es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía”, le dijo la mujer a Rodrigo Lussich, apuntando contra la psiquiatra Agustina Cosachov.

Monona incluso reveló que ella tuvo un rol importante en ese momento dramático: “Y después me decían a mí que le haga respiración boca a boca. ´Yo no’, dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: ‘Dale, Monona, hacelo, cuando yo te digo, 1.2.3′. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días”.

“El vecino que era médico vino y nos dijo que siguiéramos haciendo eso hasta que vinieran las ambulancias. No sé cuántas ambulancias vinieron…1,2,3, 4. Después estábamos todos en la galería y salió una médica a decirnos ‘ya está’. Nosotros le dijimos que sigan intentando, siguieron, pero ya está…”, afirmó sobre ese instante en el que los médicos dieron por confirmada la muerte de Diego.

“Para mí, él dijo ‘basta’, se dejó. Estaba cansado”, resumió Monona acerca de cómo notaba el estado de ánimo de Diego los días previos a su trágica partida.