Dramático testimonio de Gini Cambaceres: "Estuve 36 horas de guardia en el hospital"

"Ahora estoy descansando un rato con mi familia, pero te cuento que estuve 36 horas de guardia en el hospital", expresó el integrante del COES Local.

"Tenemos siete pediatras aislados por el coronavirus, así que los que quedamos tenemos que sumar varias horas para poder dar respuesta", relató.

El neumonólogo añadió que "todos los pediatras de la ciudad están acompañando" e interperló a que la comunidad se sume al esfuerzo. "Respetá las medidas de aislamiento, no circules, no salgas, no te juntes con la familia ni con los amigos, posponé los cumpleaños y las otras reuniones, no compartas el mate", pidió.

"Si nosotros no circulamos el virus no circula, gracias", se despidió.