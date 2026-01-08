En el marco de las recorridas preventivas realizadas por la Policía de Gualeguaychú, un joven de 20 años fue detenido este jueves al mediodía tras ser sorprendido con estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:20 horas, cuando personal de la Sección Motorizada identificó de manera rutinaria al individuo en la zona de Chalup y Doello Jurado. Durante el palpado preventivo, los efectivos constataron que el joven llevaba entre sus prendas una media que contenía varios envoltorios con una sustancia sospechosa.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 10 gramos, distribuidos en 23 envoltorios.

Como consecuencia del operativo, se procedió al secuestro de la sustancia estupefaciente y de un teléfono celular, y a la detención del joven, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones de rigor.