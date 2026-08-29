En el marco de una investigación por el presunto delito de comercio de estupefacientes, personal de la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario con irrupción en una vivienda ubicada en calle Santiago Díaz, entre Salaberry y Federación, jurisdicción de Comisaría Tercera.

La medida judicial, iniciada alrededor de las 18:00 horas del viernes, fue dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo del Dr. Ignacio Boris Nicolás Telenta, a requerimiento del Agente Fiscal N.º 4, Dr. Jorge Gutiérrez.

Como resultado del procedimiento se procedió al secuestro de diez envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, y dos bolsas tipo ziploc con sustancia vegetal en forma de cogollos, que arrojaron resultado positivo para cannabis sativa.

Asimismo, se secuestraron un cigarrillo de fabricación artesanal con marihuana, un picador, un “tukero”, recortes varios, dinero en efectivo por la suma de $222.900, y un teléfono celular.

Durante el procedimiento también fueron halladas y secuestradas municiones de distintos calibres, consistentes en siete municiones calibre .22, siete municiones calibre .223 y veintiuna municiones calibre 12/70.

En el lugar fueron identificadas siete personas mayores de edad, procediéndose, por disposición de la autoridad judicial interviniente, a la detención de dos de ellas, quienes fueron trasladadas a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que el resto de los ocupantes de la vivienda quedaron en libertad.