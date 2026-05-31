Dua Lipa y Callum Turner se casaron hoy en una ceremonia íntima que tuvo lugar en el Registro Civil de Marylebone, en Londres.

La estrella pop y el actor británico estuvieron rodeados de un pequeño grupo de amigos y familiares, tal como aseguraron medios internacionales como The Sun.

Después de esta ceremonia íntima que los unió legalmente, la pareja se prepara para su segunda boda: una gran celebración de tres días que harán en Sicilia, Italia.

En las fotos difundidas por medios británicos se pudo ver que Dua deslumbró con un sombrero, vestido y guantes blancos; mientras que Callum lució un traje y una corbata azul marino.

Luego de contraer matrimonio, los recién casados bajaron por las escaleras del Old Marylebone para subirse a un taxi negro, mientras ocho amigos y familiares los esperaron para tirarles confeti.

Cabe destacar que este registro civil es uno de los preferidos de las celebridades y por donde ya pasaron artistas como Paul McCartney o Liam Gallagher en sus dos matrimonios.

Qué se sabe de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia

Los fanáticos de la artista quedaron totalmente sorprendidos con la noticia del casamiento por civil de su ídola con el hombre con quien tuvo su aparición pública en enero del 2024. Por su parte, Dua había contado que se conocieron en The River Cafe en Londres y que compartían varios amigos en común.

Hace un año, Dua aprovechaba una entrevista con British Vogue para confirmar su compromiso con Callum. “Es muy emocionante. Es una sensación realmente especial esta decisión de envejecer juntos, de vivir una vida juntos y, no sé, ser mejores amigos para siempre”, había dicho la cantante.



Durante esa nota, la artista también había revelado detalles del anillo que su novio le había dado para la propuesta: “Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.

Según trascendió en estas últimas semanas por parte del diario The Sun, después de pasar por el registro civil la pareja planea una fiesta en la isla italiana con reconocidas celebridades que formarían parte de la lista de invitados: circularon nombres como Charli XCX y Tove Lo.

Como partes de los asistentes, también se rumoreó que podía estar presente el gran Sir Elton John, con quien la estrella pop colaboró en la canción “Cold Heart”.

El medio británico también informó por parte de fuentes cercanas que la ceremonia será “un evento grandioso y lujoso” para el que planearon “múltiples actividades”.

Fuente: TN