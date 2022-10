Hace 8 años, Florencia Agullo se enteró de que había altas probabilidades de que su papá no fuera su padre biológico. No fue una decisión fácil. Le tomó muchísimo tiempo procesar esas ideas que la estaban mortificando y mucho más reaccionar al respecto. Sin embargo, llegó un día en que tomó coraje, le contó sus miedos a la familia y pidió someterse a un estudio de ADN, que finalmente dio negativo.

“Me hice otro ADN con mi supuesto padre biológico y ésa duda con la que viví y me hizo daño durante 8 años, ya no la tengo más”, escribió Flor en su cuenta de Twitter, sin imaginar la enorme repercusión que tendrían sus palabras.

Junto a su tuit, que se hizo viral a las pocas horas, publicó el posteo de Facebook que había compartido su progenitor. Allí se veía una foto de Jorge Luis Bosetti junto a su mujer, su hija y la nueva integrante de la familia. Todos sonreían muy felices para la foto, en la que el hombre admitió su paternidad.

“La vida es la vida !!!! .... de ser tres en un instante pasamos a ser cuatro !! Ella es FLOR mi hija de 24 años, supe de ella hace apenas 1 mes”, la presentó oficialmente entre sus amigos y seguidores.

Y agregó: “Que loca la vida !!! Graciasssss a toda mi familia por recibirla de la manera que lo hicieron !! Bienvenida Flor”.

A diferencia de lo que sucede en muchos casos, donde las heridas tardan más tiempo en sanar y los intentos de reconciliaciones no prosperan, la incipiente relación entre Jorge y Flor fluyó desde el primer instante y hoy disfrutan de tenerse el uno al otro.

Te puede interesar: No se conocían y descubrieron un secreto al mismo tiempo: “Tal vez nuestros padres no sepan que estamos vivas”

“Ahora tengo un nuevo papá, una madrastra excelente, abuela super coqueta, 3 tíos, 8 primos y 1 hermana menor”, se alegró la joven, que es oriunda de la provincia de La Rioja, al igual que su padre biológico.

“Vi que estas cosas pasaban en novelas, nunca me imaginé que me pasaría a mí. Dios hizo todo perfecto y me puso dentro de una familia que me recibió con los brazos abiertos”, reconoció Flor, quien publicó una galería de fotos donde se muestra acompañada por todos ellos.

Con respecto a cómo quedó la relación con quien creía que era su papá, la joven admitió que “sigue siendo la misma de siempre” pero que no se visitan con frecuencia porque él vive en otra provincia desde hace casi 15 años, cuando se separó de su mamá. “Lo veo re poco pero hablamos seguido”, explicó ante la consulta de una seguidora.

Te puede interesar: Son hermanas y vivieron 44 años sin saber que la otra existía: una creció bien, la otra en una película de terror

Flor estudia el profesorado de Educación Física y es una de las jugadoras más destacadas del equipo de hockey sobre césped de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Días atrás contó en su Instagram que había salido campeona del Torneo Apertura 2022 y se mostró posando con el trofeo en sus manos y festejando junto al resto de sus compañeras.

“Que lindo deporte elegí, no para de darle alegrías a mi vida”, aseguró en alusión al reconfortante momento que estaba viviendo tanto en lo deportivo como en lo personal.

Su flamante papá, en tanto, es un reconocido empresario de la construcción y dueño de Bosetti de la firma S.A., que se dedica a desarrollar proyectos, obras de ingeniería y arquitectura de gran envergadura en La Rioja desde hace más de 40 años.

Infobae tomó contacto con los dos protagonistas de esta historia viral. Ambos se mostraron muy sorprendidos por el interés que se generó en torno a ellos a nivel nacional pero no quisieron brindar mayores precisiones de lo sucedido más allá de que fueron ellos los que comunicaron la noticia en sus respectivas redes.

“Pero prefiero reservarme a dar tantos detalles para cuidar mi familia y respetar el proceso por el cual estoy pasando”, señaló Flor a este medio. Mientras que su padre, se disculpó por no acceder a la entrevista: “Es algo muy lindo lo que está pasando y medio que le estoy esquivando a lo mediático”. Y para finalizar el diálogo con Infobae, cerró con una frase más que contundente: “Yo solo hice lo que un hombre de bien debe hacer”.