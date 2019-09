Duelo familiar, cansancio, rating bajo: ¿Mirtha Legrand deja la televisión?

Ayer mismo la diva sembró dudas al aire: "No sé, no estoy decidida", le dijo a Susana Roccasalvo cuando la conductora de Implacables le preguntó sobre su futuro laboral. Desmintió problemas de salud, pero reconoció que la reciente muerte de su hermano Josecito Martínez Suárez, la está haciendo sufrir mucho, tanto a ella como a su hermana Goldie.

También, Mirtha se quejó de la extensión de sus programas. "Los domingos hago una audición de tres horas, no tengo panelistas, estoy sola con mis invitados cosa que me encanta pero la última media hora cuesta porque vengo de la noche anterior de trabajar hasta tarde", reveló al aire. De hecho, El Trece modificó su horario de los sábados (20.30 a 22.30). Es por eso que todavía no decidió si irá a Mar del Plata para hacer su programa durante la temporada de verano.

La vuelta del ciclo Telenoche Investiga podría ocupar su horario los fines de semana del 2020, en caso de que su programa no continúe. La opción más fuerte en la gerencia de programación de El Trece es que el año que viene la conductora haga solo la emisión de los almuerzos de los domingos. Mirtha tiene contradicciones personales: por un lado se siente cansada y su ánimo ha flaqueado por la reciente pérdida de su hermano, pero también sabe la vitalidad que le da trabajar.

Una merma en el número de rating y recientes cuestionamientos por situaciones vividas al aire, como la que sucedió hace pocas semanas atrás con el periodista Mario Massaccesi, se sumaron al cansancio que ella misma reconoció. Además, la diva quiere e insiste en estar en todos los detalles del programa, lo cual le genera un stress aparte. Mirtha ha dejado las salidas sociales desde que murió su hermano mayor, y pasa más tiempo recluida en su casa.

En mayo de este año, Legrand debió ser intervenida quirúrgicamente por una brida intestinal y tras ser reemplazada al aire por su propia hija Marcela Tinayre, retomó su rutina laboral en tiempo récord, aunque cambiando algunas rutinas. "Ella hoy quiere que si familia esté muy presente, pero no siempre se puede", afirman en su entorno, aunque tanto su hija como su hermana hablan por teléfono con ella varias veces por día.

Mirtha siente el desgaste de ir sábados y domingos a los estudios de la productora KZO desde donde sale al aire. Aunque Martín Kweller ya no es su productor -el programa lo realiza su nieto Nacho Viale para la pantalla de El Trece– el ciclo sale al aire desde Ravignani y Cabrera. La Chiqui llega con anticipación, duerme poco la noche del sábado, y la recuperación cuesta mucho más.

Pero el rating no es un tema menor. Este sábado su programa se reposicionó en la emisión nocturna, con 8,8 de promedio, un número superior a las últimas emisiones. La pelea por el primer puesto y algunos de los cuestionamientos a los que estuvo sometida en los últimos tiempos afectan el ánimo de Mirtha que se entrega siempre de lleno a sus programas y la llevan a pensar en trabajar menos el año que viene. Aunque su despedida de la tevé siempre se trató de un coqueteo -que se convirtió en un clásico-, aquella frase de "éste es mi ultimo año" quizás esté mas cerca de hacerse realidad.