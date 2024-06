En Buenos Aires y en Madrid se habló hasta el hartazgo de lo histórico de este show. Y había que cumplir las expectativas. Duki convirtió al Bernabéu en el patio de su casa en un concierto que fue una celebración, ya no de la escena urbana, sino de la música argentina en general.



El monstruo Taylor Swift había dejado la vara alta. Sin embargo, desde temprano en los alrededores del estadio quedó claro que se trataba de un día superador. Clima de partido de mundial, cantitos y miles de camisetas argentinas vestidas por españoles y gente de toda América Latina.



Adentro, en la previa, la musicalización pasó de los hits urbanos a Virus y Charly García (músicos a los que Duki admira desde chico). Puntual, a las 21:30 todo empezó con “Rockstar” y lo que se vivió ahí es difícil de describir: 65 mil personas que agitaron a la altura del público argentino, pogo incluido.







Con una escenografía lunar con montañas y distintos niveles, el concierto fue una masterclass de producción. Pantallas impactantes, fuego en la boca del escenario y a mitad del estadio y un concepto a la altura de una estrella global.

En total, fueron 32 canciones que ya son himnos. Nicki Nicole, Rei, YSY A, Neo Pistea, Lucho SSJ, C.R.O, WEST DUBAI, Jhayco y hasta Emilia Mernes, con beso incluido, acompañaron arriba del escenario al cantante.

Abajo de la tarima también fue un desfile de celebridades: Lali, La Joaqui, Acru, Seven Kayne y BM, entre otros, decidieron viajar a ver al artista. Facu Campazzo, Patricio Garino y Gabriel Deck, de la Selección argentina de basket, también dijeron presente.





Duki cantó con Emilia Mernes, su novia. (Foto: Dale Play)



“Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!”, expresó, emocionado, el rapero argentino.

En una celebración tan importante, no podía faltar Modo Diablo. Ysy A y Neo Pistea hicieron volar al Bernabeu con “Quavo”, “Trap n Xport” y “Vuelta a la luna”.







La última gran sorpresa de la noche fue otro de nuestros embajadores ante el mundo: Bizarrap se sumó para “Malbec” y la session que los une. El final fue con “She don’t give a fo”.

Ahora habrá que ver si alguna estrella de la música urbana se le atreve al Bernabéu. Una vez más, Duki les dejo la puerta abierta.



Fuente: TN