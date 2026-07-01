Brasil venció agónicamente a Japón y selló su boleto a los octavos de final del Mundial, sin embargo, durante el partido Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en la zona posterior del muslo izquierdo, que lo marginaría del cruce ante Noruega. El volante de Flamengo se suma a Raphinha y Neymar en la lista de atacantes comprometidos físicamente.

El martes los estudios por imágenes confirmaron el desgarro del futbolista, y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado en el que anunció que seguirá “un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección nacional brasileña, con el objetivo de su recuperación y reincorporación a las actividades en el menor tiempo posible”. La incertidumbre sobre una posible vuelta se disparó, ya que la entidad nunca dio un tiempo estimado para su regreso.

Flamengo, club donde milita el jugador, había sido el primero en dar versión formal cuando informó que “las pruebas de imagen realizadas hoy confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo“. Sin embargo, tampoco dio detalles sobre el plazo de recuperación, lo que potenció las dudas sobre su futuro en la Copa del Mundo.

Según Globo Esporte, el mediocampista de 28 años quedará fuera del partido de octavos de final del domingo ante Noruega en Nueva York. Si bien la CBF todavía no lo confirmó, el medio fue contundente sobre la lesión del futbolista.

Paquetá había sido titular en todos los partidos de Brasil en el Mundial, y representaría una baja sensible para Carlo Ancelotti, entrenador de la Canarinha. Por su parte, el jugador se manifestó en sus historias de instagram: “La fe… ya he vivido de ella antes”, acompañada de un emoji con el dedo índice apuntando hacia arriba y un corazón. Además, citó una publicación suya con dos versículos bíblicos, publicó TyC Sports.