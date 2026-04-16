Es muy difícil que Marcos Rojo vuelva a jugar con la camiseta de Racing Club. Por lo pronto, deberá cumplir las cuatro fechas de sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina luego de la insólita expulsión que tuvo en la derrota del domingo pasado frente a River Plate en el Cilindro de Avellaneda.

No le salió barata la tarjeta roja al zaguero con pasado en Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Cuando la Academia caía parcialmente 1 a 0 como local con el Millonario, Sebastián Zunino, mediante una revisión en el VAR, lo echó por un manotazo sobre Lucas Martínez Quarta en un ataque favorable a los de Gustavo Costas.

¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EB5Ohj0MPF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Pero no solo fue esa falta sobre el defensor riverplatense, sino que Rojo le añadió una catarata de insultos al árbitro 38 años que incluso se escucharon cuando Zunino informó a todo el estadio la decisión que tomó luego de revisar la acción en el VAR.

Esto, sumado al episodio que el exmundialista con la Selección Argentina protagonizó con su excompañero Cristian Medina inmediatamente después de que Racing cayera en su segundo partido por la Copa Sudamericana, indica que el zaguero izquierdo de 36 años tiene casi nulas chances de volver a vestir la camiseta celeste y blanca.

Además, este jueves, desde el club, comenzaron a barajar seriamente la posibilidad de rescindirle el contrato a Rojo, aunque teniendo en cuenta que el mismo es por productividad, tampoco se descarta que el ex Manchester United cumpla su vínculo, que tiene fecha de finalización el próximo 30 de junio, en medio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.