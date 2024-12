El tema de las habilitaciones comerciales y de eventos históricamente fue un tema engorroso y arduo, un trámite que muchas veces terminaba enmarañado en el entramado de la burocracia. Sin embargo, durante el último año una serie de cambios implementados en el sistema permitió una facilitación en las acciones, las cuales permitieron una celeridad en la implementación de nuevos permisos.

Pero… ¿qué es una habilitación comercial? Es un trámite que deben realizar las personas o empresas que quieran ejercer una actividad comercial con fines de lucro. Es un acto administrativo que reconoce que se han cumplido las condiciones reglamentarias para desarrollar una actividad lícita.

En este sentido, los negocios que no cuenten con la habilitación comercial correspondiente pueden ser clausurados preventivamente. Y esto es un dolor de cabeza para cualquier gestión, ya que la falta de habilitaciones no sólo hace que todo se maneje con un aura de ilegalidad, en la cual cualquier inconveniente o problema en el futuro sea visto como una falta en las responsabilidades del Estado sino que además un negocio que no tiene los permisos al día es un negocio que no paga impuestos y no tributa, algo que afecta directamente a las arcas municipales.

Duplicación de resoluciones

Según datos oficiales a los que tuvo acceso Ahora ElDía, durante 2024 hubo un total de 1202 resoluciones de habilitaciones comerciales y de eventos, lo que marca que fueron más del doble que las 588 realizadas en 2023. En otras palabras, las contabilizadas hasta el 9 de diciembre fueron un 204% más que las hechas a lo largo de los 365 días del año pasado. Además de los nuevos emprendimientos que comenzaron a funcionar a nivel local, este número contempla también la regularización de muchos de los negocios y comercios que funcionaban en la ciudad sin los permisos municipales correspondientes.

De manera desglosada, los números compilados indican que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 indican que se realizaron 17 resoluciones en diciembre, 47 en enero, 44 en febrero y 59 en marzo; mientras que a partir de la puesta en marcha de los cambios implementados en el trámite de habilitaciones de manera inmediata se duplicaron los trámites y resoluciones: fueron 100 en abril, 110 en mayo, 88 en junio, 97 en julio, 102 en agosto, 99 en septiembre, 124 en octubre, 111 en noviembre y 41 contabilizadas hasta el 9 de diciembre.

Además de locales comerciales y emprendimientos, estos números contemplan también el permiso para la realización de eventos de diferentes magnitudes, siendo los más masivos que tuvieron lugar este año en la ciudad el Ironman, la Expomoto, La Costa Show Car y los recitales de Don Osvaldo y No Te Va Gustar en el Polideportivo Norte

Los motivos de esta incrementación en las resoluciones finales encuentran su génesis en marzo pasado, cuando el Municipio lanzó un sistema express para los trámites de habilitación aplicada exclusivamente para comercios o actividades económicas que no sean consideradas riesgosas.

Otra de las acciones que generó un procedimiento más ágil a la hora de llevar adelante la habilitación municipal fue la implementación del programa Actualización de Datos, un trámite que se deben realizar todos los comercios e industrias que ya están habilitados. Sin embargo, con esta nueva modalidad se sumó el uso de la app GualeActiva, la cual ofrece de manera simplificada la realización de este trámite obligatorio.

Balance positivo

“Hemos logrado un cambio de paradigma, un giro de 180 grados en lo que es el proceso de habilitación. Eso ha llevado a que el trámite sea mucho más rápido, más efectivo y no causarle a la gente todo lo engorroso que era hacer un trámite de habilitación”, sostuvo sobre la implementación del nuevo sistema la directora de Habilitaciones Diana Visconti.

“Todos los nuevos servicios y procedimientos puestos a disposición durante la presente gestión, así como el fortalecimiento en la relación con los contribuyentes y emprendedores, como asimismo el acercamiento a las diferentes instituciones de la ciudad, entre ellos el Centro de Defensa Comercial, conllevan a reducir todo tiempo de demora, simplificando las habilitaciones; todo ello, sin menoscabar la rigurosidad en cuanto la seguridad e higiene”, explicaron desde la Dirección de Habilitaciones.

El equipo de la cartera encargada de los permisos y los controles previos comenzó a armar este nuevo sistema luego de reunirse con representantes del Centro de Defensa Comercial e Industrial, quienes les manifestaron las inquietudes que enfrentaban a la hora de iniciar un trámite de habilitación. Según fuentes del sector comercial, algunos negocios funcionaban desde hacía más de una década sin las habilitaciones correspondientes.

“Otro de los motivos por los cuales se logró un aumento en el número de resoluciones fue la implementación del programa ‘Habilitaciones más Cerca’, mediante el cual el personal de la Dirección de Habilitaciones atiende en forma presencial en distintos lugares de la ciudad; como así también el programa "Habilitaciones Vespertina", a partir del cual se dispuso que los martes y los jueves por la tarde se atienda en la municipalidad a los que necesiten hacer el trámite de manera presencial y no puedan realizarlo por la mañana. Esta atención al público por las tardes facilita la información a los vecinos y que los mismos puedan evacuar cualquier tipo de duda en distintos horarios”, ampliaron.

“Logramos cambiar lo que los vecinos pensaban y sentían con respecto al área de habilitaciones. Ya no somos más vistos como una máquina de generar trabas, sino que ahora saben que esto es un espacio para encontrar soluciones”, destacó Visconti al respecto y concluyó: “Desde la Dirección de Habilitaciones aspiramos a seguir mejorando el servicio para los contribuyentes, siempre a partir de una consolidación del modelo de eficiencia y agilización del servicio”.