“A la Gorra, junto al río” es un proyecto cultural que reunirá músicos, emprendedores, artesanos y food trucks en la zona del Puerto de Gualeguaychú. La iniciativa se desarrollará los días jueves 8 y viernes 9 de enero, a partir de las 20 h.

Durante ambas jornadas se presentarán bandas en vivo y DJs, acompañadas por una feria de artesanías, propuestas gastronómicas y emprendimientos locales. La actividad contará con entrada libre y gratuita, con modalidad de aporte voluntario, pensada como una alternativa cultural abierta a toda la comunidad.

La propuesta apunta a impulsar la música local y a generar un espacio de encuentro entre artistas y distintos actores vinculados a la producción cultural y gastronómica de la ciudad. Se suspende en caso de lluvia.