La industria del narcotráfico es un negocio multimillonario y peligroso. Y para que los billetes sigan llegando, estas bandas criminales exprimen el ingenio a más no poder para movilizar y vender marihuana y cocaína a como dé lugar. En este sentido, Gualeguaychú ha ido mutando su rol en el desempeño de este negociado ilegal: desde ser un lugar de tránsito y consumo, en la actualidad a adoptado una importancia estratégica por el lugar que ocupa como cuidad de frontera.

Es por esto que del otro lado del mostrador está la Justicia Federal, cuyo uno de sus principales objetivos es detener este negocio criminal, el cual trae aparejado no sólo el daño que producen las adicciones a estas drogas sino también el tendal de muertos que surgen cuando el narcotráfico se descontrola, invade las instituciones y se bifurca en diferentes facciones con ambiciones contrapuestas.

“Desde que este juzgado se puso en funcionamiento, que fue cuando yo asumí como juez en diciembre de 2019, advierto una mayor complejidad en todo lo relacionado con el narcotráfico y el negocio de las drogas”, sostuvo el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri durante una entrevista en la cual compartió los trabajos realizados bajo su órbita en 2024.

En este contexto, Viri adelantó que la cantidad de operativos realizados por orden suya redituaron algunos frutos y mantuvieron el nivel de resultados positivos desde su llegada: “El año pasado logramos secuestrar más de mil kilos de drogas, y ahora tenemos todo esto que confiscamos en 2024 listo para quemar y destruir. En ese período de tiempo, además, se llevaron adelante entre 40 y 50 allanamientos y hemos detenido casi 30 personas. También se han secuestrado decenas de vehículos, millones de pesos y miles de dólares”, rememoró el Juez Federal.

Si bien Viri plantea que el tema del narcotráfico en Gualeguaychú se complejiza cada día más, al mismo tiempo existe una discusión interna sobre si efectivamente el problema va en aumento o si es acaso que la Justicia trabaja más y visibiliza más sus resultados.

“Antes había sólo dos Juzgados Federales en todo Entre Ríos: uno en Concepción del Uruguay y el otro en Paraná. Era una locura, un juez sólo no puede investigar lo que sucede en media provincia. Afortunadamente ahora funcionan tres más: Victoria, Concordia y Gualeguaychú, por lo tanto los jueces podemos investigar más ya que tenemos una porción más reducida del territorio”, ejemplificó el magistrado.

Pegar donde más duele

Por cada causa formada para una investigación por narcotráfico, en paralelo el juez Hernán Viri ordena la apertura de otra más para investigar el lavado de dinero. El crecimiento en la magnitud de los negocios de las bandas narcocriminales obligan a tener una maquinaria bien aceitada para poder utilizar las ganancias del negocio ilegal en un mundo donde los bienes y consumos exigen tener un mínimo dato del origen del dinero.

“Las organizaciones narcocriminales en muy poco tiempo recaudan muchísimo dinero. Pero ese dinero hoy en día tiene que estar digitalizado o bancarizado porque de lo contrario es muy difícil adquirir cualquier bien. Para comprar una casa o un auto te exigen que demuestres de dónde salió el dinero. Hoy en día es muy difícil y vulnerable el sistema de lavado porque realmente todos los sistemas se entrecruzan y en un minuto el ARCA o cualquier organismo estatal puede llegar a determinar de dónde viene el dinero. Por eso en la actualidad se transformó en un gran negocio conformar una organización que se dedique exclusivamente al lavado de dinero, que son de la misma envergadura que las organizaciones narcocriminales. No son ambas parte de una misma banda, son dos bandas trabajando en conjunto”, explicó Viri a Ahora ElDía.

Sin embargo, las bandas criminales parecen estar todo el día pensando sobre cómo ganarle al sistema, y si algo caracterizó a 2024 es la irrupción en el mundo legal e ilegal de las monedas virtuales, las cuales ofrecen un montón de ventajas, tanto para el bien como para el mal.

“Si hay algo característico de 2024, es que antes no había muchos movimientos con criptomonedas. Empecé a investigar lavado de dinero a través del dinero virtual. Al dinero físico en volúmenes grandes es difícil de trasladar y es más fácil desbaratar esa operación. Después, seguir la trazabilidad del dinero virtual es mucho más difícil”, describió el presente y agregó: “Las dos características de 2024 son el dinero virtual, algo que no venía observando, por lo menos en los años anteriores, y el aumento de la presencia y movimientos de organizaciones internacionales”.

“La verdad que el de las criptomonedas es un tema que hace mucho tiempo que vengo estudiando. El año pasado, viajé a Estados Unidos por invitación de la embajada para hacer un curso de tres semanas sobre narcotráfico, lavado y dinero virtual. Asistimos fiscales y jueces federales no sólo de Argentina sino también de siete países de Latinoamérica. El curso estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA). Por eso este es un tema del cual conozco porque me formé, y al mismo tiempo puedo decir que es bastante complejo porque es abstracto y, sobre todo, lo que es difícil es hacer la ingeniería inversa de todo el trazado de las criptomonedas”, destacó.

“Hay billeteras virtuales centralizadas, descentralizadas; algunas tienen registros, otros no. Realmente es algo complejo y, a veces, no hay en las fuerzas de seguridad, que son los que realizan las tareas investigativas, personal que cuente con la formación técnica y con la tecnología necesaria”, concluyó al respecto.

Quema versus reciclado

“Para destruir las drogas hay que tener un procedimiento de seguridad, por eso a veces tardamos un poco porque son hornos especiales por el tema de la contaminación. A fin de año hablé con el ministro de Seguridad de Entre Ríos Néstor Roncaglia y el gobernador Rogelio Frigerio, quienes ofrecieron las instalaciones de Paraná para destruir esta drogfa. Ahora estamos estudiando cuál es el mejor destino para quemar esa droga, sobre todo por cuestiones de distancia y seguridad”, amplió.

Esto último no es un detalle menor, ya que el guardado, la quema, la incineración y la destrucción de las drogas es una preocupación a nivel mundial. Si bien en Argentina este proceso involucra un número considerable en lo que respecta al volumen del material confiscado, países de Centroamérica como México deben lidiar con una cantidad muchísimo más grande, lo cual no sólo adiciona un peligro más por el valor monetario que tienen esos estupefacientes sino que además deben aumentar las medidas de seguridad en caso de que esas bandas criminales quieran recuperar lo que consideran suyo.

Es por eso que a nivel mundial se trabaja en métodos alternativos para el desecho de drogas ilegales y peligrosas, y el que está tomando más impulso en el mundo es el de neutralización de la sustancia y reciclado en ladrillos para la construcción.

“Hace unas semanas hablé con personal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que es la que investiga el narcotráfico a nivel nacional. Ellos me hablaron sobre los nuevos métodos para eliminar la cocaína y la marihuana y que puntualmente el método de la quema está en retirada. En cambio, ahora se opta por reutilizar esos materiales y convertirlos en ladrillos para construir. De esta manera, ahora se busca un destino más sustentable a esa droga secuestrada, como en este caso ladrillos para la construcción”, remarcó Viri.

Esta información y toda la interiorización al respecto sucedieron cuando en septiembre del año pasado se realizó en Gualeguaychú el Taller sobre Crimen Organizado Transnacional en el cual se realizaron una jornada dos días contra el narcotráfico. Asistió el gobernador Frigerio, el ministro Roncaglia, el intendente Mauricio Davico, autoridades de las diferentes fuerzas de seguridad y jueces y fiscales de todo el país y el resto de la provincia. El evento, que tuvo lugar en el Club Recreo, fue organizado Realmente fue muy importante y una movida linda que hicimos en el Club Recreo. Ese evento fue realizado en el Club Recreo y organizado íntegramente por el juez Viri con el apoyo de la Organización Naciones Unidas (ONU) y la Embajada de los Estados Unidos.

“En todo el mundo se empezó a elegir estos procedimientos de reutilización. Obviamente que el ladrillo queda inocuo, no es que se puede raspar y listo. Esta es una visión más sustentable de la droga, y el mundo va hacia una visión más sustentable en todo sentido, y la droga no escapa a esto. Argentina está implementando de a poco estas nuevas metodologías. Sin embargo, esto aún no es algo cotidiano. Por lo tanto la casi tonelada y media de drogas que tengo secuestrada para quemar la vamos a incinerar de la manera tradicional”, sostuvo.

Un lustro de lucha

Lo cierto es que la llegada del Juzgado Federal a Gualeguaychú hace ya cinco años cambió el panorama de la lucha contra el crimen organizado en la venta y distribución de estupefacientes. Si bien la presencia de la droga en la ciudad siempre fue plena, lo que cambió quizás en este último tiempo es la cosmovisión que tenemos sobre la magnitud del negocio y cómo muta según las circunstancias.

“Desde que se inauguró el Jugado Federal de Gualeguaychú hasta ahora he quemado aproximadamente cinco toneladas de drogas, entre marihuana y cocaína. Ahora tengo pendiente de quemar más de una tonelada más”, grafica Viri para poner en relación los niveles que el narcotráfico maneja a nivel local.

“Siempre solemos tener una discusión de manera interna: es acaso que hay más droga circulando o es acaso que uno investiga más y mejor. Es como cuando se habla de la violencia de género: no sé si ahora hay más casos de episodios violentos contra las mujeres o que antes no se denunciaba y ahora se puede proceder más. Con la droga pasa lo mismo, y nosotros tenemos que seguir proyectados en trabajar de la mejor manera y seguir aprendiendo para poder estar a la vanguardia”, concluyó Viri.