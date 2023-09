Una vez más, la 130ava edición de Expo Rural de Gualeguaychú aglutinó a varios de los referentes del sector agrario, político y social en el evento que anualmente se hace en el predio de Urquiza al Oeste y Ruta 14.

Y como ya es tradicional, durante la jornada del domingo se realizó la inauguración, donde brindaron sus discursos el titular de la Sociedad Rural (SRA) de Gualeguaychú, Eduardo Calot; el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), José Colombatto.

En cada una de las exposiciones, el sector agrario informó sus críticas sobre el rol del Estado, sobre todo durante la última sequía que afectó en sobremanera a la producción agropecuaria y señalaron las falencias a la hora de atender a los caminos de la producción. Todo esto lo afirmaron frente al el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo.

En el acto, el primero en tomar la palabra fue el anfitrión, Eduardo Calot, quien puso el foco en la situación actual del sector agroindustrial a nivel local. “Nadie es ajeno a los problemas que atravesamos. Estamos viviendo un año difícil, después de tres años de sequía, la última de las mayores que se han registrado. Sumado a la inflación, a los distintos tipos de cambio y una situación económica angustiante que vive la población en su totalidad”, afirmó.

Crédito: MRFotografía

Además, el presidente de la SRA de Gualeguaychú le reprochó a Vialidad por el estado de los caminos de la producción, los cuales describió como uno de las mayores deudas con el sector. “Esta misma sequía también nos dejó una oportunidad perdida. Todos conocemos la situación de los llamados caminos de la producción. La sequía que tanto nos perjudicó fue una oportunidad única para que Vialidad pusiera en valor los caminos. Lejos de ello se descansaron en que los caminos estaban transitables, por supuesto, pantanos no había, pero con las primeras lluvias la realidad nos golpeó y hoy vemos las consecuencias: alcantarillas rotas y caminos sin perfilar son parte del paisaje cotidiano", describió la situación.

“Está demostrado que Vialidad, como la conocemos hasta ahora, no puede existir más. El fracaso y la ineficacia son notorios. Esperemos que a quien le toque dirigir los destinos de la provincia los próximos cuatro años tome nota y actúe”, recriminó.

Por su parte, el presidente de FARER comenzó su exposición con un tono nostálgico que dejó en claro que este iba a ser su último discurso en la Expo Rural debido a que su segundo mandato al frente de la institución finalizará a fin de año. Sin embargo, enseguida apuntó hacia el Gobierno y expuso las quejas del sector que representa.

“Yendo al escenario nacional, resulta necesario que desde diciembre se entienda que hay situaciones que no pueden prorrogarse más. El Estado gigante, ineficiente, repleto de amigos y familiares debe dar lugar de una buena vez a un Estado moderno y práctico. Debemos ir hacia reformas tributarias y laborales que promuevan la inversión y el empleo. Ya no se puede aceptar el Estado angurriento que se come el esfuerzo de todos. Como tampoco podemos seguir esperando que en la provincia alguien le ponga el cascabel al gato en materia de vialidad o que grupos minúsculos sin aval científico sigan demorando una ley de fitosanitarios”, enumeró.

Crédito: MRFotografía

Inmediatamente después, apuntó sus palabras a la figura de Juan José Bahillo: “Aprovecho la presencia del secretario de Agricultura para agradecerle que siempre estuviera dispuesto a escucharnos. Pero en rigor de verdad me voy a ir en diciembre con un sabor agridulce por no poder concretar temas de agenda y por lo poco que se consiguió para los productores, sobre todo en estos años de tremenda sequía. Como dirigentes rurales nos sentimos frustrados y angustiados, pero ello no es nada en comparación con el productor de a pie. Nosotros somos dirigentes circunstanciales y exponemos la situación, pero atrás quedan cientos y cientos de productores que no fueron atendidos, ni escuchados, y mucho menos ayudados”.

“Fueron decisiones que no colaboraron en absoluto y hoy seguimos esperando el mea culpa, el pedido de disculpas del gobierno por no haber estado a la altura de las circunstancias. Sabemos que ese reconocimiento no solucionará ningún quebranto, pero al menos será un aliciente para todos aquellos que han perdido mucho cuando no todo”, agregó.

“Por lo pronto, el interior vive y crece a la sombra de la producción agropecuaria. Pareciera mentira que aún hoy eso no se comprenda desde algunos círculos de poder. Dejar a la intemperie al productor agropecuario entraña varios aspectos: una total ignorancia; un peligroso pasaje a la concentración de la tierra en manos de grupos ajenos a la producción; el destierro obligado de muchas familias; una profunda crisis en el circuito económico de las localidades de tierra dentro y, tarde o temprano, un quebranto a las arcas públicas. Ojalá algo tan simple sea entendido por quienes lleguen a los lugares de poder. De no ser así, la cornisa por la cual caminamos, dará paso al abismo”, concluyó.