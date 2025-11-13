La Editorial de Entre Ríos participará este viernes 14 de noviembre en La Noche de los Museos, con un punto de venta en el Museo Casa Natal de Fray Mocho de Gualeguaychú.



Dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Editorial ofrece en esta ocasión una propuesta especial: parte su catálogo disponible a mitad de precio, invitando a descubrir y reencontrarse con autoras y autores entrerrianos en el marco de una jornada abierta a toda la comunidad.

La Editorial de Entre Ríos es la única del país que pertenece al Estado provincial. Nacida con el propósito de publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores entrerrianos, ofrece a los escritores la posibilidad de editar sus trabajos de manera gratuita.

Fundada el 10 de diciembre de 1984 por el Decreto N.º 4.922 y ratificada más tarde por la Ley N.º 7.818 del 29 de diciembre de 1986 —publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 1987—, su sede funciona en una casa de principios del siglo XX ubicada en calle 25 de Junio 39, en pleno centro cívico de la ciudad de Paraná.