En horas de la noche del miércoles, personal motorizado del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando el Operativo “Plazas Seguras” en inmediaciones de Plaza Urquiza, procedió a la identificación de cinco jóvenes de entre 21 y 28 años de edad.

Durante el procedimiento, uno de ellos intentó retirarse del lugar con una mochila pero fue rápidamente demorado por el personal policial. Al realizarse el control correspondiente, se constató que en el interior del bolso transportaba marihuana con un pesaje total de 5,9 gramos.

Asimismo, se procedió al secuestro de elementos similares a los utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas y al Médico Policial en turno, mientras que los involucrados fueron correctamente identificados y examinados, quedando luego en libertad supeditados a la causa, por disposición de la Fiscalía.