Desde que comenzó Gran Hermano 2022, en las redes sociales los usuarios no paran de opinar al respecto de cada participante. Incluso, algunos aseguran conocerlos hace mucho tiempo y aprovechan para denunciar fuertes secuencias que protagonizaron antes de entrar a la casa. Esta vez, apuntaron en contra de Lucila "La Tora" Villar por una indignante situación.

El pasado domingo 6 de noviembre fue la tercera gala de eliminación del reality. Con el 60% de los votos, Mora Jabornisky tuvo que abandonar "la casa más famosa del país". Formó una buena relación con María Laura "Cata" Álvarez, con Juan Reverdito y con La Tora, por lo que a esta última le afectó bastante que una integrante de su grupo se fuera.

Por ese motivo, cuando Santiago del Moro (quien conduce el programa de televisión) les comunicó a los jugadores que los primeros nominados en salvarse eran Walter "Alfa" Santiago y Agustín Guardis, La Tora rompió en llanto y afirmó que "quería que se vaya Agustín" y no que quedaran Juan y Mora en la placa. Ahora, una joven usuaria de Twitter asegura que Lucila le hizo bullying y que por eso le "gusta un poco" verla "llorando en televisión abierta".

Qué denunció la joven en Twitter sobre "La Tora" de Gran Hermano 2022

"Un poco me gusta ver que la persona que me hizo bullying es odiada por un buen porcentaje del país y que está llorando en televisión abierta. La venganza nunca es buena, pero a veces vale la pena", escribió en su cuenta personal de Twitter "kiarubi98". Además, publicó un video del momento exacto en el que se la ve a La Tora llorando por la expulsión de Mora.

El tuit superó los 64 mil "me gusta" y, por la gran repercusión que generó la denuncia, la autora explicó a qué se refería. "Probablemente ni se acuerde de mí, fue un bullying estacional en la colonia de la directora del colegio al que iba. Yo era un enano gordito preadolescente que quería juntarse con las chicas de 14, 15 años porque las admiraba, para mí eran hermosas", comenzó.

Y continuó contando la historia: "Obviamente yo era lo más cargoso del mundo y las chicas con toda la buena voluntad me incluían en las meriendas, pero por algún motivo ella (La Tora) no me quería ahí y lo recalcaba constantemente con indirectas y gestos que yo captaba".

"Cuando vi que entró a Gran Hermano, lejos de enojo o molestia pensé 'que piola', o sea, no soy partidaria de cancelar a alguien por algo que hizo a los 15 años ni en pedo. Pensé que iba a ver a alguien direccionando piola su maldad, pero viendo lo que hizo esta semana me fastidió", agregó la joven.

Además, se refirió a la manera de tratar a otras personas que tiene Lucila en la casa: "Esta semana volví a ver las actitudes que en su momento me representaron un problema o angustia, la necesidad de maltratar a alguien y molestarlo con indirectas o actitudes agresivas".

"Lo que puedo decir es que como espectadora no genero ningún tipo de empatía con ella y como persona no superó mis expectativas después de 12 o 13 años. Lejos de lapidarla como persona o cancelarla por una pavada que hizo hace una vida, me parece que juega como el or** y se hizo odiar", sostuvo.