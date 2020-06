Durísimo e inesperado cruce entre Alberto Fernández y Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio Interior del gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, consideró que se trata de una decisión apresurada y que el Presidente "de ninguna manera puede intervenir la empresa, porque está en convocatoria de acreedores".

"No es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural", sostuvo Moreno.

Luego, Guillermo Moreno se refirió al aspecto del Presidente: "lo conozco de hace más de 30 años, le recomendé que se tome un descanso. El fin de semana pasado no tenía ninguna necesidad de irse a Neuquén, tomar un avión, subir a 30.000 pies. Estaba emponchado cuando el gobernador estaba casi en remera, se lo veía complicado", dijo.

"El Presidente no se puede olvidar que Vicentin está en convocatoria de acreedores. Humildemente digo que por algo todavía no está publicado el decreto", añadió esta mañana.

La respuesta del presidente

En una entrevista que concedió a Radio 10, el jefe del Estado le respondió al exfuncionario kirchnerista.

"Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea [por su irrupción en el Grupo Clarín]", lanzó.

Fernández reiteró que la intervención de Vicentin es "un caso excepcional". "Estoy rescatando una empresa", subrayó.

Frente a las advertencias de juristas, el Presidente dijo que la intervención es legal. "El tema es así: cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que mientras tanto ocurran maniobras que vacíen a la empresa , como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla", señaló.

"La misma ley permite que ingrese el Estado en este caso para garantizarse la administración de la empresa", afirmó el mandatario.

Respecto de las críticas de Roberto Lavagna a su decisión, el Presidente relativizó la advertencia del exministro de Economía: "No pude hablar ayer con él. Dice 'esta idea de la expropiación no me gusta'. Bueno, a mí tampoco. Después dice 'espero que sea para bien y no se haga como otras veces'. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo pienso igual que Lavagna", indicó.

Para el mandatario, "la expropiación es un remedio excepcional". "Espero que no ocurra nunca más", insistió. (La Nación)