Durmió con lentes de contacto y se le "pudrieron" los ojos

Impactantes imágenes fueron viralizadas, luego que un oculista de Estados Unidos publicara fotografías de una paciente que contrajo úlcera en 36 horas tras permanecer con este objeto colocado. ¡Ojo con las fotos! En Estados Unidos, un médico oculista de la Clínica Oftalmológica Vita compartió impactantes imágenes del ojo de una paciente que en sólo 36 horas, por estar con los lentes de contacto puestos hasta para dormir y se le género una úlcera que podría haberla dejado ciega, al tiempo que desde que es tratada y se recupera favorablemente. Todo ocurrió luego que una marca dedicada a la fabricación de este objeto lanzará un nuevo producto con una publicidad que decía: "Duermo con mis lentes de contacto, los uso todo el tiempo y nunca he tenido un problema". Sorprendido por la situación, sumamente peligrosa para las personas que día a día padecen este tipo de males (aunque no sean muy conocidos), publicó fotos en donde se podía ver que había quedado el ojo de una paciente, la cual desarrolló una úlcera que podría haberla conducido a la ceguera."Como oculista, literalmente escucho esto a diario. Las imágenes a continuación muestran un caso referido de la atención de urgencia constante, una úlcera de pseudomonas cultivada y son el resultado directo de dormir con lentes de contacto", dijo el especialista al tiempo que agregó: "Las pseudomonas son bacterias, una causa importante de morbilidad ocular y sus características oportunistas conducen rápidamente a la ceguera permanente. Este será el cuarto caso de pseudomonas cultivadas que he tratado en mi clínica en el último tiempo". Más tarde y aun sorprendido porque la gente todavía no toma conciencia explicó: "Las bacterias se comen la córnea en cuestión de días dejando un tejido muerto a su paso" .En tanto reflexionó: "Si bien el ojo de esta paciente continúa mejorando desde el inicio, es muy probable que muestre pérdida de visión residual incluso después del tratamiento". "Para ser muy claros, nunca recomiendo dormir con ninguna marca de lentes de contacto. Los riesgos superan los beneficios. Se demora unos segundos en sacarlos en comparación a daños irreversibles", comentó con énfasis.Además, manifestó que hoy: "La gente necesita ver estas imágenes y recordarse a sí mismas, a sus familiares y amigos que también deben ser conscientes del uso incorrecto de las lentes de contacto". Por último, recordó que esta "úlcera no se formó en año, sino apenas unas 36 horas".