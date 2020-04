Duro cruce entre los concejales Echandi y Boari por el uso obligatorio del barbijo

"Todos los ingenieros, hasta los de la nasa, han dicho que el barbijo es útil. Aclaramos que no se deben comprar los profesionales que son para el sistema de salud, hay barbijos a $50 o podés hacerlo vos mismo", sostuvo el concejal de la oposición Pablo Echandi en ElDía desde Cero (FM 104.1), y agregó que "ya es exigido en el transporte, en los bancos y en los supermercados de la ciudad".

"No se aplica la obligatoriedad solo por no darle la razón a Cambiemos. Tenes un concejal como Boari que hace un video diciendo que el barbijo no sirve y queda pegado",apuntó Echandi.

Tenes un concejal como Boari que hace un video diciendo que el barbijo no sirve y queda pegado

"Lo recomiendan los especialistas del gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen que ser tan soberbios desde el COES local, que no deja de ser el mismo ejecutivo municipal, con Martín Roberto Piaggio, Heidenreich y algunos más, y nosotros no podemos tener una mesa allí para estar informados. En la ultima reunión que fui me borraron porque me quejé que se trabaja mal en los bloqueos del dengue cuando teníamos 4 casos, y hoy tenemos más de 80.

La réplica de Boari

El concejal del peronismo, Juan Boari, recogió el guante y le respondió a Echandi: "Su mirada es muy corta, ni siquiera está en la comisión de salud, opina porque es gratis. Que vaya al COES, no necesita invitación, participan más de 40 personas".

"Me recontra enoja, en estos temas no se puede opinar cualquier cosa. Hay que tener en cuenta como se pone el tapaboca, como se saca, como se lava... si yo le digo a Echandi que se ponga uno va a cometer más de diez errores, te lo aseguro porque hace 20 años que uso", descargó el médico en Radio Cero.

Embed Ver esta publicación en Instagram La explicación del médico y concejal @boarijuan Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 27 Mar, 2020 a las 5:57 PDT

Boari sentenció que "esa ordenanza que se viralizó fue muy dañina para la ciudad. Empezaron a no dejar entrar a las personas en los supermercados, tuvimos que esconder los barbijos del hospital porque venían a buscarlos, y nosotros los necesitamos para las cirujias. Nadie comprende las diferencias entre los barbijos y los tapabocas".

El concejal cargó además contra uno de los artículos que establecía el proyecto: "tenemos vecinos que se están muriendo de hambre porque no pueden hacer changas y proponen cobrarle multas, solo cambiemos puede pensar algo así".

Por último, Boari marcó que "el uso o no del tapaboca no puede salir del legislativo, nunca un grupo de concejales debe estar por encima de un comité de expertos".