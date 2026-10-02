El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la próxima visita del papa León XIV encontrará a una Argentina marcada por la pobreza, la intolerancia y las divisiones políticas. El prelado sostuvo que, a pesar de este panorama complejo, el pontífice también podrá observar a un país que mantiene su capacidad de trabajo y resiliencia.

Las declaraciones fueron realizadas en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, evento que el arzobispo vinculó con la preparación espiritual para la visita apostólica que el papa León XIV realizará en noviembre. Se espera la llegada de más de un millón de fieles a la Basílica, en una convocatoria que contará con la participación de 20.000 voluntarios y la coordinación de diversos niveles de gobierno.

Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años.

Al referirse a la situación social, Jorge García Cuerva recordó una enseñanza familiar sobre la persistencia de las crisis en el país. No obstante, rescató el valor de la sociedad:

Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante.

La peregrinación comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano. El recorrido de 60 kilómetros finalizará el domingo 4 con una misa central. Por su parte, la agenda oficial del papa León XIV en Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El arzobispo concluyó que el viaje papal tendrá un fuerte carácter pastoral y dejará desafíos concretos para la Iglesia argentina, al señalar que se trata de una visita que dejará tarea para el hogar a los fieles.