Duro revés judicial a la mujer que denunció por presunta violación a Pablo Rago

“Estoy en disconformidad con el resultado, ya que me hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada”, dijo Basile en El show del espectáculo, programa que emite AM 1300 La Salada, tras saberse que las conclusiones del informe determinan que habría mentido a la hora de hacer sus declaraciones ante la Justicia. Según estos estudios, “no hay daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género”.

“Al parecer, todo esto fue una mala experiencia. Yo no lo puedo creer. Me parece injusto. Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le puede dar lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultraje. Pensé que la Justicia había dejado de ser machista”, reaccionó Basile en un audio que le envió a Ulises Jaitt.

Alejandro Cipolla, abogado de la denunciante (que respresenta además a la familia de Natacha Jaitt en la causa que investiga su muerte), aseguró que actuarán al respecto.

“Estamos con el perito determinando cuáles son los puntos a atacar y vamos a solicitar la impugnación de la pericia”, disparó el letrado.

Luego salió al aire Leandro, el marido de la joven, quien expresó al aire su bronca e incredulidad. "Me parece bastante injusto todo. Yo mismo puedo afirmar que tiene todas las pruebas. Yo lo veo a esto como si fuese un arreglo. Acá hay algo sucio porque está en juego la imagen de ella y su persona. No puede quedar tan impune", expresó, molesto.