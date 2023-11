Aníbal Lotocki está detenido y cada vez más complicado. En las últimas horas, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de no investigar al médico por la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto.

El periodista Pampa Mónaco informó a través de su cuenta de X: "Duró revés para Aníbal Lotocki: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que desligaba al médico de la causa donde se investiga la muerte de Silvina Luna".

A su vez adjuntó el documento oficial de la Justicia que expresa: "En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: revocar la decisión traída a estudio en cuanto fue materia de recurso, con los alcances señalados en los considerandos. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López integran esta sala conforme a la designación efectuada en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439".

"Ahora será investigado por presunto homicidio de Silvina", afirmó Fernando Burlando, abogado de la modelo, en diálogo con Clarín. "El Estado debe estar más allá, abrazando la nueva presencia de la víctima. Es un criterio jurídico avanzado y moderno, que tiene que ver con garantizarle el derecho a todos, no solamente a quienes se pensaban que eran los más importantes en un proceso como los imputados o el acusado, sino también para las víctimas", sumó.

Cabe recordar que en febrero de 2022, el médico fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, cuyas víctimas fueron Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Estefanía Xipolitakis. Posteriormente, el 18 de octubre, Aníbal Lotocki se entregó ante la Justicia tras la orden de detención por la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate, quien fue paciente suyo en 2021.

Un nuevo escándalo

Mientras Aníbal Lotocki está detenido salieron a la luz datos desconocidos sobre el hijo extramatrimonial que tuvo con una conductora de TV cuando ya estaba casado con Majo Favarón, su actual mujer.

Desde A la Tarde (América TV) presentaron el tema como "el hijo oculto de Aníbal Lotocki"; sin embargo, Majo Favarón salió rápidamente a explicar que, desde el primer momento, el médico se hizo cargo del chico, a quien llamaron "L" para no develar su identidad, y que hoy tiene 7 años.

En el programa de Karina Mazzocco pusieron primero al aire la palabra de Alan Zárate, un hombre que estuvo en pareja dos años con Romina Cabrera, la madre del hijo de Lotocki: "Yo estuve en pareja con Romina, ella era conductora del programa El Garage TV. Estuvimos en pareja dos años y pico, y en ese tiempo ella iba al consultorio de Lotocki a hacerse cosas.

Después nos separamos y a los tres meses volvimos. Al mes de que volvimos a compartir, me dijo que estaba embarazada".

"Yo no creía, pero me hice cargo del embarazo. Ella no quería hacerse un ADN. Cuando el nene nació le di mi apellido, y a los nueve meses me hice un ADN y dio negativo", detalló.