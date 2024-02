En una nota en Ahora Cero Radio, el Intendente Mauricio Davico habló por primera vez del viaje que realizó hace un mes a Barasil para ir a ver una banda y fue contundente al expresar que la gente lo votó para “resolver los problemas de la ciudad y no para ver qué hago los fines de semana". El Intendente aseguró que veranea en Brasil “desde que tengo uso de razón”. Toda mi vida fui a veranear a Brasil y no voy a dejar de hacerlo. El fin de semana que viene me habían invitado a un recital que da la banda que más me gusta. No voy a poder viajar porque operan a mí hija, pero si no, iría. Por mí que digan lo que quieran. La gente me votó para que mejore la ciudad, no para ver qué hago los fines de semana.

Sobre la información de que funcionarios suyos viajaron al exterior, Davico aseguró que en el caso de Domingo Carraza “fue a Brasil, no a Punta del Este como decían” y aclaró que lo hizo porque “ya tenía las vacaciones pagas” antes de las elecciones.