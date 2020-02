Echandi: "Esperaron que pasen las elecciones para aplicar la ordenanza de sobretasas"

En diálogo con ElDía desde Cero y fiel a su estilo, Pablo Echandi, el único legislador que continúa del anterior Consejo Deliberante habló sin filtros. Consultado por la aplicación de la Ordenanza 12.281, aprobada en diciembre de 2018, opinó que se puso en práctica en 2020 después de que pasaran las elecciones y asumiera Martín Piaggio un segundo mandato.

Según su parecer, los vecinos de la ciudad no acusaron recibo porque no se aplicó a los pocos días de aprobada, razón por la que pasó desapercibida hasta hace poco tiempo. “Desde el oficialismo se dice que el tiempo que se tomó hasta la aplicación fue para que la gente tenga tiempo de realizar una serie de trámites para poner todo en regla, pero este argumento es poco creíble, me suena más a una maniobra política para saltear las elecciones, Piaggio se quedó con el 65 % de los votos, y en el primer año de la segunda gestión despachar boletas de la TGI con los aumentos ya conocidos”, argumentó el concejal opositor.

“Voté en contra de la ordenanza argumentando las razones de mi postura, anticipando, hace poco más de un año atrás, lo que está pasando hoy, razón por la cual pude poner la cara sin ningún tipo de problemas”, sostuvo.

Sobre la manifestación del miércoles por la noche, dijo que participó como un ciudadano más: “además en toda manifestación o movimiento en donde el vecino se expresa tengo que estar, y bancarme las críticas que se efectúan, no solo al oficialismo, sino a toda la clase política por los problemas que se afrontan, como seguridad, drogas y otros inconvenientes”.

“La marcha me pareció legítima, y desde Juntos por el Cambio no se hizo nada para movilizar la misma. El número de vecinos que se movilizó fue importante, teniendo en cuenta marchas relacionados a otras problemática”, afirmó.

Según Echandi, además de las quejas por las sobretasas, en la marcha hubo quejas de todo tipo, como por la contratación de Axel para la edición 2021 de la Fiesta del Pescado y el Vino, por las cifras que se manejan en un contexto de crisis que el mismo gobierno municipal ha destacado. “Martín Piaggio debería reflexionar y dar un paso atrás con esta contratación, sería un paso que no sería tomado como un acto de debilidad”.

“Pero volviendo al impuestazo en un contexto de Ley de Emergencia en marcha que fue impulsada por el gobierno nacional que ahora es del mismo color que el municipal, aplicar esta ordenanza va contra sus propios principios. Es poco inteligente. Estamos hablando de gente que si no paga queda en falta, y tampoco es justo que pasen de a uno solucionando un problema que pudo haberse evitado. Entiendo que suspender la ordenanza por un lapso de tiempo sería algo lógico. Hay que parar la pelota, estudiar la ordenanza, y en ese período el que tenga que hacer un reclamo que lo pueda hacer sin la obligación de pagar cifras que no están en condiciones de hacerlo”, definió el opositor.

“Además, si se demoraron más de un año en aplicarla, ¿por qué no dar seis meses de tiempo a la gente, e implementar algunos cambios?”, sugirió.

Por su parte Luis Castillo, el concejal de Gualeguaychú Entre Todos, contó que no estuvo en la marcha debido a que considera que su accionar, como legislador, debe ser en el Concejo Deliberante: “La forma de expresarme a través de las normativas que proponga, por eso la sensación es la trabajar para que los proyectos que elaboramos desde nuestro movimiento sean debatidos, entre ellos nuestra propuestas sobre las sobretasas. Y en el caso de que no se debata sería algo muy penoso para la ciudadanía toda”.

“Hay gente que está confundida y otra que está enojada. Me parece lógico que el que más tiene sea el que más debe tributar, es una cuestión universal en la cual nadie puede estar en contra. Si tenemos dos cuadras de cola de gente que vienen todos los días con la boleta diciendo que no tiene un terreno de 2000 metros y que la boleta llegó con un aumento del 300%, estamos hablando de un error que el vecino no tiene por qué pagar”.