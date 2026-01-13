Pablo Echandi, Director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur (IAPV), contó a AhoraElDía que en la actualidad se hizo el desembolso de 10 créditos para la construcción de viviendas propias, un programa provincial que otorga prestamos para que los entrerrianos puedan tener su casa en terreno propio.

Echandi confirmó que “la promesa es hacer sorteos cada tres meses, es decir, cuatro en el año. La cantidad es relativa, pueden ser sorteos por cada regional de entre 30 y 40 créditos, y después los evalúan, porque a veces después no coincide la información de la Cámara de la Institución con lo real”.

En esta línea, resaltó la importancia de que los interesados validen la inscripción con la foto del documento. “Si tienen dudas, pueden pasar por el IAPV. Porque hay un padrón muy viejo y queremos actualizarlo. Entonces con ese sistema se va actualizando permanentemente y vamos a saber realmente cuál es la demanda real de Gualeguaychú”.

Por otro lado, contó que el proyecto de finalización de las 42 viviendas de la ciudad se encuentran con un 38% de avance de obra : “Viene de acuerdo a los tiempos establecidos. Faltan 7 meses para concluir esta obra. La otra de las 37 viviendas va mucho más atrasada porque se arrancó después. Igualmente estamos contentos porque también de estas últimas, 5 o 6 que ya están casi para techar. Estamos muy contentos . También arrancan 10 viviendas en la aldea San Antonio, que era un plan que se había caído, se reflotó”.