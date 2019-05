En este contexto, los dos principales al concejo deliberante de la oposición, Alejandra Leissa y Pablo Echandi, afirmaron que la gran diferencia entre el oficialismo y la oposición es la manera de hacer política y la falta de consenso por parte de la gestión municipal.

“El Municipio no ha tenido acuerdo ni consenso con nadie, ni con las ONG, ni con las instituciones, ni con las industrias y mucho menos con la oposición”, afirmó Echandi en una entrevista en ElDía desde Cero, mientras que su compañera de lista acotó de manera punzante: “Hay empresarios que nunca han posido hablar con el Intendente, y eso tiene que ver con esa ideología fanática que tienen, donde no aceptan datos externos para formas sus propias opiniones”

“Nosotros queremos hacer una formar de hacer política menos fanática, con más consensos. Cambiemos somos de Nuevo espacio, el PRO, la UCR, y tenemos que consensuar y respetar las individualidades. Pero para el Municipio parece que el que piensa distinto no participa. Hay cosas que como sociedad nos estamos acostumbrando y que comienzan a ser normales, y eso no tiene que pasar. Nosotros como oposición en este caso queremos construir otra forma de hacer política. Y en este contexto nos estamos adaptando a una manera de hacer política fanática que no es transparente”.

Con respecto a la trasparencia, Echandi sostuvo que el caso del robo en el Ecoparque es un ejemplo paradigmático y reciente sobre cómo el gobierno municipal no es claro en algunos manejos: “Pedí un informe y hace 15 días que no lo podemos conseguir, cuando eso tendría que haber salido enseguida. Cuando tenés todo limpito, un día alcanza para demostrarlo, pero en este caso ocultan la información y todavía no se sabe si el monto es real, porque se dijeron varias cifras. Nada cierra. Este tema está sucio y no va a terminar bien, porque cuando tengan que justificar esos 250 mil pesos van a tener que demostrar de qué cuenta salió, con qué cheque lo cobraron. Cuanto más rápido den las explicaciones, más transparente será todo, pero en este caso no cierra por ningún lado y hay algo que es deshonesto”.

Sin embargo, los candidatos de la oposición también realizaron autocríticas para explicar la amplia diferencia que el oficialismo les sacó en las PASO. “El primer error conceptual grave fue tardar mucho tiempo en poner el candidato a Gobernador. Esa demora hizo que arranquemos un mes, mes y pico antes de las PASO. Fue un grave error y tenemos que hacernos cargo, más que nada los que ya estábamos en Cambiemos. La demora en largar a Benedetti como candidato provincial nos perjudicó”, destacó Echandi.

Por su parte, Leissa también argumentó que la gestión del presidente Mauricio Macri también arrastró un afecto negativo en las elecciones provinciales: “El Gobierno nacional tiene mala imagen, pero además una mala comunicación, porque las obras que ha hecho el gobernador Gustavo Bordet han venido desde Nación. Lo mismo pasó a nivel local. Pero eso pasó porque la Casa Rosada tiene como objetivo hacer de este un país más federal. Esto es lo que tiene que hacer un país más normal, que independientemente del color político de cada provincia la Nación otorgue obras y el dinero que corresponde”.

Y así como sostuvieron que la gestión nacional trajo efectos negativos a la candidatura de Melchiori, también afirmaron que mucho de lo positivo de Piaggio fue arrastre de Bordet. “La elección no es sólo de Martín Piaggio, y a la vista está que muchos de esos votos son del Gobernador, quien tiene una gran imagen positiva. Y mucha de esa imagen positiva es gracias al ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien le ha dado todo a Entre Ríos. Eso hizo que Bordet gane la elección, porque lo único que tuvo que hacer fue la plancha”, concluyó Echandi.