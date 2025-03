Esta madrugada y por primera vez desde 2022, la Luna volverá a teñirse de rojo en un espectacular eclipse lunar total que será visible en todo el continente americano.

Desde pocos minutos después de las 2 de la mañana en Argentina (5am GMT), los aficionados a la astronomía y cualquier persona dispuesta a levantar la vista al cielo nocturno podrán disfrutar de este evento astronómico sin necesidad de equipos especiales, para observar uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: ver cómo la sombra de la Tierra oscurece nuestro satélite natural.

Un evento celestial único

La fase máxima del eclipse lunar es conocida como 'luna de sangre' debido al color que adquiere la cara visible del satélite. (NASA)

Un eclipse lunar total es el fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural queda completamente inmerso en la sombra proyectada por nuestro planeta. Durante este proceso, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se refracta y tiñe la Luna de un característico tono rojizo, popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

La NASA explica que “la luz azul se dispersa con relativa facilidad al atravesar la atmósfera terrestre. La luz rojiza, por otro lado, viaja más directamente a través del aire” y por eso vemos la Luna roja.

La expectativa por este evento es grande, ya que han pasado más de tres años desde la última vez que un eclipse lunar total fue visible desde la Tierra. “La totalidad del evento durará cerca de una hora”, según declaró Renée Weber, científica jefe del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. “Esto permitirá que, incluso si el cielo está parcialmente nublado, se pueda observar en algún momento de la noche”, agregó.

Los horarios clave del eclipse

10/03/2025 Mapa que muestra dónde será visible el eclipse lunar del 13 al 14 de marzo de 2025. Los contornos marcan el borde de la región de visibilidad en las horas de contacto del eclipse, identificados con la hora universal (UTC). POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA

A diferencia de los eclipses solares, la fase total del eclipse lunar se puede observar al mismo tiempo en distintas partes del mundo.

La cronología del evento ya está definida y dependerá de la ubicación geográfica de los observadores.

En Argentina, según el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, el eclipse parcial comenzará a las 2:09 am del viernes 14 de marzo, mientras que la fase de totalidad iniciará a las 3:26 am y alcanzará su punto máximo a las 3:58 am.

La Luna recuperará su color habitual alrededor de las 5:48 am.

Para quienes deseen ver el eclipse en su totalidad, lo ideal será buscar un lugar con poca contaminación lumínica y cielos despejados. Aunque el fenómeno se puede apreciar a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá una experiencia más inmersiva y detallada.

“De punta a punta, habremos disfrutado de 3 horas y 39 minutos de eclipse. Sin dudas, un espectáculo celeste tan impactante como generoso en duración”, señalaron desde el Planetario de Buenos Aires.

Secuencia de un eclipse lunar total. (Reuters)

Horarios para ver el esplendor de ‘la luna de sangre’ en distintos países de América:

Argentina, Brasil y Chile: de 3:26 a. m. a 4:31 a. m.

Bolivia y Venezuela: de 2:26 a. m. a 3:31 a. m.

Colombia, Ecuador y Perú: de 1:26 a. m. a 2:31 a. m.

México: de 0:26 a. m. a 1:31 a. m.

Cómo ver el eclipse: un evento astronómico accesible y fascinante

Instituciones y observatorios de Perú preparan actividades especiales para acercar a las comunidades al conocimiento del cosmos durante este evento único e inolvidable (EFE)

Los eclipses lunares totales no requieren precauciones especiales para su observación, a diferencia de los eclipses solares. De hecho, este tipo de eventos han sido objeto de fascinación y estudio desde tiempos antiguos, ya que permiten comprender mejor la dinámica del sistema solar y la interacción entre la luz y la atmósfera terrestre.

“Durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por nuestro planeta se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar”, precisó la NASA. Y agregó: “Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se ve la Luna (durante el eclipse)”.

Uno de los puntos de observación más destacados será el Planetario Galileo Galilei en Buenos Aires, que ofrecerá acceso gratuito a telescopios desde las 11:59 pm del jueves 13 de marzo hasta las 5:30 am del viernes 14.

Además, el evento contará con una radio abierta donde divulgadores científicos comentarán en tiempo real lo que ocurre en el cielo. Para garantizar la inclusión de todos los asistentes, también se dispondrá de una estación accesible para personas con discapacidad.

Los próximos eclipses lunares en el calendario astronómico

Los eclipses lunares no solo ofrecen un espectáculo visual, sino también una oportunidad educativa para conocer más sobre los ciclos astronómicos y fomentar la curiosidad por la ciencia. (AFP)

Si bien el eclipse lunar total del 14 de marzo es un evento destacado, no será el único de los próximos años. Los observadores del cielo podrán marcar en sus calendarios otros eclipses lunares que se producirán en diferentes regiones del mundo:

7 de septiembre de 2025: Eclipse lunar total visible en Europa, África, Asia y Australia.

Eclipse lunar total visible en Europa, África, Asia y Australia. 3 de marzo de 2026: Eclipse lunar total que podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de las Américas.

Eclipse lunar total que podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de las Américas. 28 de agosto de 2026: Eclipse lunar parcial visible en el Pacífico Este, las Américas, Europa y África.

Cada uno de estos eventos ofrecerá una oportunidad para seguir explorando el impacto de la atmósfera terrestre en la luz solar y su interacción con la Luna.

Cuáles son las fases del eclipse lunar

The "super blood wolf moon" is seen during a total lunar eclipse in Frankfurt, Germany, January 21, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Fase penumbral

La Luna entra en la penumbra de la Tierra, la parte exterior de su sombra. Comienza a oscurecerse ligeramente, aunque el efecto es muy sutil y puede pasar desapercibido a simple vista.

Eclipse parcial

La Luna comienza a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. A medida que se adentra, parece que un “mordisco” oscurece el disco lunar. La parte dentro de la umbra se torna visiblemente más oscura.

Eclipse total

La Luna queda completamente dentro de la umbra de la Tierra, lo que genera el característico tono rojo cobrizo en su superficie. Este efecto se aprecia mejor con binoculares o telescopios. Para capturar el fenómeno, es ideal usar una cámara con trípode y exposiciones prolongadas.

Fin de la totalidad

A medida que la Luna comienza a salir de la umbra terrestre, el color rojo desaparece gradualmente. Aparece nuevamente el “mordisco” en el lado contrario del disco lunar.

Final del eclipse parcial

La Luna queda completamente dentro de la penumbra de la Tierra. El oscurecimiento vuelve a ser muy leve y sutil, similar al inicio.

Fin del eclipse penumbral

El eclipse concluye cuando la Luna abandona completamente la sombra de la Tierra.

Un momento para conectar con el universo

La “Luna de Sangre” del 14 de marzo no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también una ocasión para reflexionar sobre la grandeza del cosmos y la manera en que nuestro planeta interactúa con él.

Desde los más experimentados astrónomos hasta aquellos que simplemente disfrutan de un cielo estrellado, este eclipse será un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la ciencia y la naturaleza se unen para ofrecer una maravilla inolvidable.