Las economías regionales muestran un escenario cada vez más heterogéneo, con una mayoría de actividades que enfrenta dificultades para sostener sus márgenes. Según el último Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, nueve de los 19 sectores relevados se encuentran en rojo, seis permanecen en amarillo y apenas cuatro mantienen condiciones favorables.

El deterioro se profundizó durante julio, cuando las actividades citrícola y forestal pasaron de amarillo a rojo. El indicador elaborado por la entidad analiza tres dimensiones —negocio, producción y mercado— para determinar la situación de cada actividad, considerando variables como precios, costos, niveles de producción, exportaciones, importaciones y consumo interno.

Economías regionales: cuáles son los nueve sectores que están en rojo

Dentro del grupo en situación crítica se encuentran yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca, a los que en julio se sumaron forestales y cítricos dulces.

Uno de los principales problemas es la evolución de los ingresos frente a los costos. Según Coninagro, en buena parte de estas actividades los precios que reciben los productores permanecieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación, mientras los costos operativos continuaron aumentando.

La situación termina deteriorando los márgenes reales y condicionando las decisiones productivas. Detrás de esa dinámica aparecen distintas causas: en algunos sectores pesa una demanda débil, asociada con cambios en los patrones de consumo o una menor capacidad de compra, mientras que en otros inciden la sobreoferta y una estructura de costos creciente.

Seis actividades permanecen en amarillo

En una situación intermedia aparecen tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní. Estos sectores combinan precios que todavía no consiguen recuperar plenamente el terreno perdido frente a la inflación, costos elevados y una demanda con poco dinamismo.

Uno de los casos destacados es el de peras y manzanas, cuyos precios aumentaron 40% mensual y 50% interanual. Sin embargo, la producción acumulada durante los últimos doce meses alcanzó las 718.000 toneladas, con una caída del 10% interanual.

En el sector avícola ocurrió lo contrario: el precio de la carne de pollo cayó 2% mensual y acumuló una suba de apenas 10% frente al año anterior, mientras que el precio de los huevos registró una baja del 28%.

Bovinos, granos, ovinos y miel, los sectores que siguen en verde

Del otro lado del semáforo aparecen apenas cuatro actividades: bovinos, ovinos, granos y miel. Según Coninagro, estos sectores lograron mantener un escenario favorable gracias a precios que evolucionaron por encima de la inflación, mejores márgenes y una demanda más firme.

Entre ellos se destacó el complejo granario. Los precios promedio de los principales granos aumentaron 5% durante julio y acumularon una suba interanual del 34%, ligeramente superior a la inflación del período. Para la actividad se proyecta además una superficie implantada de 35,1 millones de hectáreas y una producción de 151,3 millones de toneladas.

Las exportaciones crecieron 17%

A pesar de las dificultades que atraviesan varias actividades en el mercado interno, el frente externo mostró un mejor desempeño. Durante los primeros siete meses del año, las 19 economías regionales analizadas exportaron u$s37.725 millones, un 17% más que en igual período de 2025.

El complejo granario concentró el 78% de las ventas, con u$s29.583 millones, seguido por la cadena bovina, con u$s3.459 millones; la lechería, con u$s1.047 millones; y el maní, con u$s745 millones.

En contraste, las importaciones alcanzaron u$s2.987 millones. De esta manera, por cada dólar importado por estas actividades se exportaron aproximadamente u$s13, una diferencia que refleja el peso que mantienen las economías regionales en la generación de divisas, aun cuando buena parte de ellas enfrenta dificultades de rentabilidad y demanda.

Fuente: Ámbito