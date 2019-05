Edda Bustamente abandonó Intrusos tras discutir con los panelistas

Ante esa declaración, Flor corrigió a su invitada: “Si hay una persona autorizada para hablar en este programa, soy yo. Porque sobre todo, tengo ese sexo. Yo toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de vagina”. Entonces, Edda volvió a sustentar sus dichos en la mera genitalidad: “Las mujeres hemos perdido un campo importantísimo. La vagina. Basándose en la naturaleza, hay macho y hembra. ¿Cómo explicás lo tuyo, Flor, si no te sustentás en la base de hombre y mujer? ¿Cómo decís que te sentís mujer si no te basás en lo que es una mujer?”. A lo que Flor replicó con calma y claridad: “Parece que solamente podés ser mujer si cargás una vagina, y yo no creo en eso. Es así, es lo que yo siento, pero a mucha gente le cuesta entender que no es lo genital”.

Flor de la V y Edda