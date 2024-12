El senador Edgardo Kueider, cuya destitución debate en estos momentos el Senado, calificó como “una locura” y un hecho “inaudito” que la Cámara alta se plantee excluirlo del cuerpo sin siquiera permitirle formular su descargo y negó de manera rotunda que haya sido detenido cometiendo un delito. Según él, había declarado a las autoridades aduaneras de Paraguay el dinero que se le secuestró.



“Es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos. Están vulnerando principios constitucionales como el derecho constitucional a la legítima defensa”, afirmó Kueider en diálogo telefónico con LA NACION desde Paraguay, donde se encuentra detenido desde la semana pasada acusado de haber pretendido ingresar a ese país, desde Brasil, con más de US$200.000 sin declarar.



En ese sentido, el legislador reclamó “una mínima instancia de defensa” para contar su versión de los hechos. “Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira”, dijo.



“No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”, opinó el legislador entrerriano en diálogo con LA NACION.



Por otra parte, Kueider defendió su inocencia y puso en duda sobre la transparencia del operativo que terminó con su detención. Dijo él que había declarado el dinero, a pesar de que las autoridades aduaneras paraguayas y la Justicia de ese país, que lo investigan por supuesto contrabando de divisas, sostienen lo contrario.



“No fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. Además, yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero”, se defendió el legislador.



Según el acta de imputación del Ministerio Público Fiscal paraguayo, Kueider y Guinsel Costa “estaban trasladando en el interior del vehículo” sumas de dinero que debieron haber declarado, pero no hicieron esa “diligencia” que les imponía la ley.



Cuando LA NACION le preguntó al senador si estaba denunciando que el procedimiento había sido irregular, Kueider dijo que presentará pruebas en el proceso que demostrarían conductas indebidas por parte del personal paraguayo del paso fronterizo que realizó el operativo.



El de las supuestas irregularidades cometidas en el procedimiento que terminó en su detención sería el argumento al que apelará la defensa del dirigente peronista, según confiaron sus allegados a La Nación. Aseguran tener videos que demostrarían esta versión.



Además, sostendrá la línea argumental que ya esbozaron sus abogados en el expediente, en cuanto a que el dinero incautado no era de su propiedad ni de Iara Guinsel Costa, la mujer que viajaba en el auto con él cuando fueron detenidos en el paso fronterizo, sino que pertenecía a un inversionista de una empresa de Paraguay para la que trabaja su acompañante.



Fuente: La Nación