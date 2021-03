Edinson Cavani está a nada de llegar a Boca: todos los detalles

Era muy chico Edinson Cavani cuando su compatriota Sergio Daniel Martínez la rompía en Boca y no paraba de festejar sus goles trepados al alambrado de la Bombonera. Tenía cinco años en 1992, pero como muchos nenes de su país miraba por TV los goles de ese delantero encorvado, de pelos desprolijos y pañuelo rojo envolviendo la muñeca izquierda que no paró de meterla con la azul y oro ni siquiera en sus últimos días, cuando en 1997 jugaba poco y nada, pero cada vez que lo ponían hacía de a dos o tres. Y el Pela, desde su infancia en Salto, soñaba con imitar al Manteca, con repetir esos festejos en carne propia. Ponerse la camiseta de Boca, jugar en el Templo y treparse a ese alambrado que espera por él aun en tiempos en los que se van retirando y no existen en los principales estadios del mundo. Y lo va a poder cumplir, porque ya decidió que estos son sus últimos meses en Europa y que pegará la vuelta para jugar en el fútbol argentino: el destino elegido es Boca.