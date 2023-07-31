El grito retumbó con fuerza en los escalones de una Bombonera colmada que explotó como un volcán a punto de hacer erupción. "¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!", atronó en todos los rincones de ese templo que se rindió a los pies de una nueva figura que invita a la esperanza: el uruguayo Edinson Cavani.

En ese preciso momento, el hombre de 36 años, el goleador inoxidable, se dió cuenta de que aún no las había vivido todas. Que el fútbol tenía reservado para él un capítulo más. Y se quebró.

Lloró y algunas lágrimas recorrieron el rostro del implacable goleador durante su impactante presentación ante miles de hinchas de Boca, quienes fueron a la cancha para recibirlo y soñar con "los goles de Cavani que ya van a venir". La expectativa fue total. El atacante fue recibido como lo que es: una estrella. Por eso no pudo contener la emoción.

"Es una emoción muy grande. Es increíble, anteriormente conté una historia cuando tenía 12 años estuve parado ahí donde están ustedes y sentí el deseo de estar acá donde estoy ahora. Y después de tantos años que el fútbol me regaló un poco por todos lados, estoy acá disfrutando con mi familia. Muchas gracias", fueron las primeras palabras de Cavani, quien se puso la camiseta del Xeneize con el emblemático dorsal 10.

"Tengo el deseo de darlo todo, me da felicidad y una responsabilidad llevar este número. Voy a trabajar mucho para poder defenderla y defender este escudo", expresó. Y reveló cuál es el combustible, el anhelo que trajo en la valija y lo impulsa: "Se dio todo en estos últimos días. Lo primero que pensé es en esta Copa Libertadores y quería llegar lo antes posible para poder estar con mis compañeros lo antes posible".

La muestra de devoción de la gente fue impresionante. Y resultó imposible no caer en el efecto contagio. El uruguayo, quien salió al campo de juego acompañado por su hijo, le sumó su voz a las canciones que bajaron desde las tribunas. Y cantó como un hincha más. En definitiva, como lo que es: un fanático que de chico soñaba con treparse al alambrado como el Manteca Martínez, un compatriota suyo que supo ganarse el amor de la feligresía boquense y que esta vez también estuvo en el estadio para recibir a la nueva figura del Xeneize.

"Soy bostero, es un sentimiento, no puedo paraaar", fue el primer cantitio en el que se prendió Cavani. "Dale Boca, dale Booo", continuó. "Quiero la Libertadores...", fue otro de los hits de la tarde noche. Y hubo uno dedicado al rival de toda la vida: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, se fue a la B". El goleador los cantó todos a viva voz, arengando a la hinchada mientras agitaba sus brazos y saltaba.

"Siento ganas de jugar al fútbol, de correr detrás de la pelota y gritar un gol con esta gente que sería algo único, maravilloso. Esa vibración que siente la gente, uno la siente también porque es eso lo que te mueve a hacer lo que hacés adentro de la cancha", contó en pleno campo de juego. Y antes de comenzar a patear pelotas hacia la tribuna para ofrendárselas a la gente, avisó: "Ya quiero salir a la cancha y jugar". (Olé)

Declaraciones que emocionaron a los Xeneizes

Edinson Cavani fue presentado como el nuevo refuerzo de Boca luego de haber firmado contrato hasta diciembre de 2024 y convertirse en el tercer refuerzo para el Xeneize en este mercado de pases, luego de las llegadas de Lucas Blondel y Lucas Janson.

Sobre cómo vivió su llegada a Boca, el natural de Salto, Uruguay, indicó en conferencia de prensa que "significa una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos años y me da la motivación para seguir en el fútbol. Vivo de las emociones y el desafío de salir a la cancha".

"Las charlas con Román se habían hecho de amistad, tenemos una linda relación y hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando tiene que ser. Uno a veces toma ciertas decisiones y en este momento decidí venir acá. Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y creo que no hay país tan parecido al mío como Argentina ni club como Boca para hacer mis últimos pasos de la carrera", dijo sobre la importancia de Riquelme en su llegada.