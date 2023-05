Por Fabián Miró

En la noche del viernes, en las instalaciones de la Rural, Urquiza 881, Eduardo Calot, productor de la zona de Rincón del Cinto, asumió como nuevo presidente de la entidad, sucediendo en el cargo a Sergio Dalcol. Lo acompañará como vice Luisa Castiglione.

Calot entrevistado por AHORA ElDía señaló que “este mandato por dos años me pone muy contento, porque me han elegido mis pares que son los socios de la Sociedad Rural”.

En cuanto a la presidencia que inicia, dijo que “comenzamos el mandato con muchas inquietudes, con una activa participación gremial en FARER y en CRA. También con la meta de darle una vueltita de tuerca a lo que es la relación con el socio, tratar de hacer más cosas, cómo ciclos de charlas, cursos, tratar de que el socio se arrime en la institución y devolverle algo al productor”.

Sobre el contexto en el que asume dijo que “estamos atravesando un año difícil, complicado desde lo climático para el productor, tres años consecutivos de sequía con un 2023 que fue terrible en los primeros meses. Y si bien cayeron algunas lluvias importantes y se nota algunas mejoras en los campos, pero el jueves, en algunos lugares, heló, así que ya esto se está cortando. Se han consumido lo que son las reservas para el invierno en el verano en lo que es un problema complejo para el productor en sus diferentes escalas”.

Adelantó que “va a ser un invierno muy complicado para el ganadero; mientras que para el agricultor está por arrancar la campaña de soja que va a ser la peor en muchos años. Algunas trilladoras no van a entrar directamente a los lotes, y el saldo de esto es el de gente muy golpeada y endeudada. La ayuda de lo que es AFIP y la provincia está llegando tarde y a cuenta gota”.

Señaló que “se presenta un desafío para trabajar en un año también complicado, dado de que se trata de uno muy político con elecciones municipales, provinciales y nacionales. Vamos a tener que ir a votar en reiteradas oportunidades, en lo que en lo personal me parece una locura”.

La carga tributaria

La provincia de Entre Ríos tiene una de las cargas tributarias más altas del país. De cien pesos que se producen, 67 quedan para el fisco, “para un Estado elefantíasico e ineficiente”.

Al respecto, Calot, indicó que “aparte de esos 67 que te quedan con el desdoblamiento cambiario y con lo que está pasando con el dólar, no sabes ni qué son. Ya el dólar soja, por ejemplo, de 300 pesos que era la semana pasada, parecía que servía, ya con estos números de ahora ya es otra cosa, más la presión impositiva, provoca que sea muy difícil planificar una campaña agrícola, un plan ganadero, lo que sea, porque esos números no tienen nada que ver con la realidad y uno va zafando como puede y golpeándose. Ya tenemos productores muy endeudados y esto influye para arrancar la próxima campaña”

“Aquellos productores que tienen una explotación mixta algunos están vendiendo vacas para para honrar su deuda y después ver cómo sigue adelante. Hay gente que está vendiendo pedacitos de campo y maquinaria”, comentó.

Los caminos de la producción

En tres años de sequía y precipitaciones muy por debajo de la media los caminos no fueron objeto de reclamos, pero se avecinan tiempos normales con un régimen hídrico que supera los 1000 milímetros. Sobre este tema señaló que “está el mantenimiento diario de vialidad, con caminos que relativamente están bien, pero porque no ha llovido por la seca”.

“En mi zona, Rincón del Cinto y Rincón del Gato, después de la seca, llovieron 20 milímetros un día y al otro 25 mm y corría el agua por la huella porque no están perfilados los caminos. Una lástima porque con la extensa sequía se generaron oportunidades para trabajar y tener los caminos bien preparados para cuando vuelva la lluvia, pero no se hizo, se quedaron quietos y ahora cuando empieza a llover, si viene niño y niño severo como dicen y llovedor, no sé cómo lo vamos a tener. Hay que sacar la producción en caminos que están abandonados, con alcantarillas rotas y tapadas. Yo personalmente he avisado de alcantarillas rotas. Van y le ponen tierra arriba y nada más. Ni siquiera destapan para ver los caños, nada”, explicó.

“Se habla mucho en todo lo que está relacionado con el campo y la producción, la figura del Consorcio Vial que en provincias como Córdoba funciona muy bien. La Dirección Provincial de Vialidad, así como está implementada hasta ahora, no cumple su función. Eso es claro, un presupuesto enorme para la provincia que es deficitario. Está demostrado que no sirve. Así no se puede seguir. Y en la ley que se estaba por hacer para el consorcio, le cargaban al productor que tenía que aportar parte de los fondos al consorcio. Entonces el productor cuando vuelve a hablar dice “que todo lo que paga, todo lo que retienen, todo el impuesto y que tiene que poner plata para vialidad, donde termina”, concluyó.