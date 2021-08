Eduardo Elías: "La positividad de hisopados es del 15, 20%"

Elías sostuvo que "en la ciudad tardamos un poco más en mostrar esta baja porque teníamos muchos diagnóstico y una alta ocupación de camas y hoy realmente tenemos un 50% de ocupación. Tenemos 4 camas con respirador y no más de 40, 50 personas que vienen al consultorio de febriles con un 15, 20% de promedio de positividad. Todos estos son datos de alivio que han descomprimido el sistema sanitario, porque antes llegamos a tener entre el 80 y 90% de positividad, por lo que hoy ver estas cifras nos sorprenden para bien".

En cuanto a la variante Delta, el Director del Hospital resaltó que "aprendimos y tuvimos el ejemplo de lo que pasó en otros lados del mundo, donde esta variante generó retrocesos. Nosotros planteamos bloqueos y burbujas que jugaron a favor. Nunca nos confiamos y seguimos estudiando estas variantes genómicas. De todos modos, sigue siendo una amenaza pandémica".

"A través de la vacunación podemos llegar a septiembre con una mejor inmunidad de la población y poder estar preparados para la posible llegada de la variante Delta", sostuvo el médico.

Cómo será el verano 2021/2022

Además, aseguró que desde Argentina observamos "países que han hecho aperturas y no han tenido nuevos brotes. Esto tiene que ver con la vacuna. Esto nos permite tener una buena visión sobre el verano; todos esperamos tener un verano con mayor apertura y una reactivación económica, pero para esto insistimos en la vacunación".

Asimismo, se refirió a la solicitud del carnet de vacunación para acceder a bares, restaurantes, teatro o eventos masivos. El doctor Elías opinó que "es un tema discutible. Si genero una norma prohibiendo a una persona que ingrese a un lugar porque no tiene la vacuna, es raro, porque la vacuna es optativa".

Y agregó: "Sosteniendo las libertades individuales tenemos que fortalecer la promoción de la vacuna. Hablamos del bien común y nos encontramos con personas como la que vino con la variante Delta a Córdoba y no le importó nada...de todos modos no me parece raro que se pueda implementar como ya se ha hecho en otros países".

Respecto a la apertura de las fronteras con Uruguay, sostuvo que "el problema no es la apertura, sino el cumplimiento de los aforos, el uso del barbijo, y de cumplir con todos los protocolos vigentes. En la medida que nos relacionemos con el Uruguay, no nos estamos acercando a un foco de peligro, sino a un país con un alto porcentaje de vacunación; pero tenemos que cumplir con los cuidados e insistir con nuestra vacunación para seguir controlando esta situación".

Finalmente se refirió a los anuncios del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la necesidad de terminar las obras del Hospital Centenario. Elías opinó que no lo ve como "un mensaje de campaña, sino como un mensaje de realidad. Tenemos una gran ilusión de que esto se termine de una vez por todas porque todos los trabajadores de la salud lo necesitamos.

Ahora tenemos una parte vieja con muchos problemas edilicios, y otro sector nuevo. Tuvimos que plantear un sistema de comunicación y es muy complicado, Estas palabras nos entusiasman mucho; ojalá sea lo más pronto posible", concluyó.