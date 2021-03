Educación Sexual Integral en la ciudad: ¿Por qué nadie nos enseñó esto antes?

Somos parte de una sociedad que, en el terreno de las ideas y los imaginarios hegemónicos, pone a la educación en el pedestal de las cosas importantes. Pero, en el terreno de los hechos materiales, nos sumergimos -no sin resistencia- en la lenta decadencia a la que nos empuja un país que tiene a la mitad de su población debajo de la línea de pobreza.

Entonces, en los últimos 20 años, nos acostumbramos a que en Entre Ríos nunca comiencen las clases la primera semana de marzo. También a que no se cumplan los 190 días en las aulas. Jamás. Y casi siempre la discusión se agota en la coyuntura, y se reduce a los salarios, las medidas de fuerza gremiales y los tire y afloje paritarios con los gobernantes de turno.

En un segundo plano quedan las realidades de los y las estudiantes que egresan de la escuela secundaria con las herramientas (pobres, en muchos de los casos) de un sistema en crisis hace años. Un ejemplo: en 2003, la provincia no dictó clases durante todo el primer trimestre. No se podía estar peor. Y quienes transitamos la escuela media en esos tiempos somos, necesariamente, producto de ese incompleto recorrido pedagógico.

También somos producto de la emergencia, ratificada por ley todos los años en lo que va del siglo. Suena poco alentador, porque en realidad lo es. Pero, afortunadamente, son millones las personas comprometidas con la educación, particularmente con la educación pública (que demanda, siempre, más compromiso), y, entonces, las pequeñas buenas experiencias se multiplican hasta el infinito a lo largo y a lo ancho del país.

Es el caso del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 26.150, aprobada en 2006. Este nuevo marco normativo, impulsado por el primer kirchnerismo, cuando Daniel Filmus era ministro de Educación, entiende a la sexualidad de forma ampliada (desde “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos"), y no ya restringida únicamente a cuestiones vinculadas con la genitalidad y las relaciones sexuales.

En su momento, el texto de la norma aclaró que ley tendría una aplicación "gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente". En ese momento, las mayores resistencias provinieron desde la Iglesia Católica y desde sectores más conservadores. Hoy nada es diferente en ese aspecto. Por eso, y por las carencias propias del Estado argentino, recién 13 años después se pudo poner en marcha la ESI en Entre Ríos. “La coordinación ESI funciona en el departamento Gualeguaychú desde el 2019”, explicaron sus responsables.

Este primer dato nos ayuda a entender dónde estamos parados y pone un manto de realidad a las discusiones sobre ESI sí o ESI no. Una posición acorde al siglo XXI y a las demandas de las realidades actuales sería: ESI, sí. Pero ¿cómo? ¿con qué recursos?

La ESI se trabaja en todos los niveles: inicial, primario, secundario y adultos

Esos interrogantes sirvieron de disparadores para que las coordinadoras locales, Florencia Silio y Alejandra Firpp Lozano, y las acompañantes pedagógicas Analía Nazar y Antonella Morales, contaran a ElDía el arduo trabajo que llevan a cabo para implementar educación sexual en las aulas. Además, la licenciada en obstetricia Florencia Chacón aportó su experiencia como consejera y asesora de salud en cuatro escuelas secundarias de la ciudad.

La ESI se trabaja en todos los niveles: inicial, primario, secundario y adultos. Y está planteada como una propuesta curricular, obligatoria y transversal. Todas las asignaturas deben abordarla. En la escuela secundaria, particularmente, se implementa a través del Plan ENIA, sigla que definen al embarazo no intencional en la adolescencia. Esto es así por la alta tasa de embarazos adolescentes de la provincia. Entonces, en Gualeguaychú, Concordia y Paraná, los departamentos más poblados de Entre Ríos, se desarrolla este plan, conjuntamente con el contenido de la ESI.

“Son dos planes diferentes que se complementan. Los secundarios trabajan dentro del dispositivo ESI, pero desde el plan ENIA, que está enfocado particularmente a esa población”, explicó la coordinadora Florencia Silio. “Cada nivel educativo tiene contenidos y material definido. Por ejemplo, cuando nosotras capacitamos a docentes y directivos, el tema abuso tiene que estar, una niña, niño o niñe tiene que saber cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos; tiene que conocer y poder nombrar cada parte de su biología: oreja, nariz, vulva pene, cola, etc. Porque en caso de abuso, debe poder comunicar quién le tocó y dónde. Para la ESI, los niños son sujetos de derecho, entonces la persona que está a cargo del aula o la institución debe garantizar esos derechos. Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los abusos son intrafamiliares, el Estado debe brindar estas herramientas”, enfatizó.

Los cinco ejes de la ESI: El cuidado del cuerpo y de la salud. La valoración de la afectividad. El reconocimiento de la perspectiva de género. El respeto por la diversidad. El ejercicio de nuestros derechos.

Las responsables del dispositivo ESI y del plan ENIA ponen particular énfasis en la utilización del material oficial brindado por las autoridades competentes. Ya que, ha pasado que, en el afán de avanzar con algún tema vinculado a la educación sexual, se apela a otro tipo de material y, si no está bien abordado, puede generar confusión.

La ESI está compuesta por cinco ejes. Estos son: El cuidado del cuerpo y de la salud; la valoración de la afectividad; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto por la diversidad; y el ejercicio de nuestros derechos. Cada uno de estos ejes está adaptado para las edades, desde los 4 años hasta los y las adultos que están finalizando el secundario.

“La educación sexual no se agota en la genitalidad, en la unión de una vulva y un pene. El universo es muchísimo más amplio e incluye, por ejemplo y dependiendo de cada nivel, las diversas maneras de tener sexo, las diversas orientaciones sexuales, el respeto, sobre todo; a qué médico ir; el deseo propio y el del otro. La parte de la afectividad es muy importante, estadísticamente está comprobado que mientras más herramientas se tiene, más se retrasa el inicio de las relaciones sexuales. Nosotros tenemos que llegar antes de que llegue internet, porque los chicos terminan siendo educados por la pornografía, y así, como lo muestran, no es ni el sexo ni así es vincularse afectivamente”, aportó Silio.

Por su parte, Analía Nazar aclaró que ellas, como acompañantes pedagógicas “todo el tiempo nos estamos reconstruyendo y aprendiendo”, y apuntó a seguir trabajando “de forma ordenada y paulatina para disminuir las relaciones tóxicas, violentas y abusivas que se dan en muchas parejas”. Por eso “es tan importante el eje de la afectividad, para poder identificar una relación coercitiva, por ejemplo”.

Analía.jpg

“Tenemos que lograr que todos los agentes educativos que formamos la escuela entendemos esto y realmente nos comprometamos a educar en este sentido, en la integralidad y en pos de poder construir mejores relaciones y que, finalmente, cada año seamos menos en las marchas pidiendo por la no violencia”, agregó la docente.

La importancia de abrir espacios de escucha y aprendizaje se evidencia cada vez que se lleva a cabo una charla o un debate sobre algunos de los ejes de la ESI. “Siempre que tratamos temas de violencia, abuso o diversidad, después algún alumno o alumna se anima a poner en común o a contarle a la docente su caso en particular”, coincidieron las educadoras.

YO NO QUERÍA QUEDAR EMBARAZADA

El Embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) es problema importante que debe abordarse desde la educación. Para eso se creó el Plan ENIA desde los ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación.

Entre Ríos tiene una tasa alta de embarazos adolescentes no deseados, por eso, al igual que en Paraná y en Concordia, en el nivel secundario la ESI se aborda desde el Plan ENIA.

“Trabajamos con los equipos institucionales docentes, que previamente fueron capacitados, para que construyan estrategias y, de esa manera, garantizar la ESI en las aulas”, contó Alejandra Firpp Lozano.

Alejandra.jpg

En una primera instancia, el plan apuntó a capacitar al 25 por ciento de los y las docentes de las 29 escuelas secundarias del departamento Gualeguaychú. En 2018 se capacitó, de manera presencial, al un 10 por ciento. Mientras que, durante el 2020, se completó, virtualmente, el 15 por ciento.

Las responsables de que llegue a todas las instituciones del departamento destacaron los tres módulos que apuntan, básicamente, a la prevención: 1- El posicionamiento de cada persona sobre lo que implica un embarazo no intencional en la adolescencia; 2 - Los derechos de los y las estudiantes, y el marco normativo vigente en el país respecto a derechos sexuales y reproductivos; 3- Los métodos anticonceptivos.

“Esos tres módulos se están garantizando en la escuela secundaria desde 2018. Y, además, en las escuelas están presentes las asesoras de salud integral, para evacuar cualquier inquietud de los y las estudiantes. Lo mismo si precisan un turno protegido, de psicología, dentista, de ginecología, etc., por eso se habla de salud integral”, destacó Firpp Lozano. Y aclaró que “a la vez, además de estos tres módulos, el Plan ENIA se nutre de los cinco ejes de la ESI”.

RESISTENCIAS Y CAMBIO DE CHIP

Respeto a las resistencias de quienes conforman el sistema educativo en aplicar la ESI, Silio expresó: “Se trata de falta de información. Hemos tenido algunos casos de papás o mamás que no estaban de acuerdo con la ESI, los hemos recibido en la Dirección Departamental, se les explica, se les muestra el material oficial, y se van con ese material para que lo puedan leer en sus casas, con la tranquilidad de que pueden volver si lo necesitan. En todas las experiencias que hemos tenido, siempre se han ido conformes”.

Florencia.jpg

“También hay que tener en cuenta que no solamente se trabaja con les estudiantes, sino también desarrollamos actividades que están abocadas a la familia. Para que se involucren que tengan ese necesario acercamiento, que muchas veces es por primera vez”, aportó Nazar. Y aseguró que “las resistencias son múltiples y están presentes. Existen quienes entienden que la ESI les genera más trabajo y que para eso no le pagan; esto de ‘me pagan para enseñar lo que estudié’; existen miedos también. Pero las resistencias, muchas veces, no son sólo de los docentes, son de los equipos directivos, y en las instituciones deben respetarse las jerarquías”.

En este sentido, Florencia Silio, que a diferencia del resto del equipo no es docente, está formada en comunicación, es consultoría psicológica y especialista en género y diversidad, género y sexualidad, remarcó el rol de los supervisores.

“Me he llevado una grata sorpresa, porque venimos trabajando muy bien con ellos, se han puesto al hombro la ESI, y eso es fundamental porque son la llave para ingresar a cada una de las escuelas”, expresó. Y fue un poco más allá: “pensemos en la formación que no tuvimos nosotros, no se trata de que hay buenas o malas personas, abiertas o cerradas, somos construcciones sociales. Y hay que romper un montón de barreras y desaprender muchísimo. Por eso hay que valorar todo lo que se ha podido construir en este corto tiempo”.

Antonella.jpg

En esta misma línea, Antonella Morales aportó: “A mí me pasó el año pasado que una profesora de matemática aplicó una estadística para abordar la ESI, lo que nos llena de felicidad. Afortunadamente, la escuela es, cada vez más, un espacio participativo y democrático, donde los y las estudiantes hablan más. Por ejemplo, que surja como emergente que un estudiante le diga a una maestra que su tío lo tocó, con todo el silencio sepulcral que implica un abuso y con todo el miedo que siete ese chico, igual logra decirlo. Eso es muy valioso. Porque la escuela tiene que activar un protocolo, y para eso también estamos nosotras”.

“Una de cada cinco niñas es abusada en su infancia, esto es más común de lo que se piensa generalmente. Y el 80 por ciento de los abusos infantiles son intrafamiliares. Abordar y empezar a cambiar esas realidades, entre muchas otras, también es tarea de la ESI”, indicaron.

Florencia Chacón.jpg

Florencia Chacón es licenciada en obstetricia, trabaja en uno de los centros de salud de la ciudad, y es consejera y asesora de salud en cuatro escuelas de la ciudad por el Plan ENIA. En diálogo con ElDía, consideró: “Se baja la educación sexual integral a las escuelas, pero también hay que considerar el resto de las instituciones, como la familia, los clubes, los centros de salud, los espacios comunitarios de los barrios. No es fácil, pero de a poco se van incorporando todos estos nuevos conocimientos”.

“Se trata de empoderar a las y los adolescentes con esta información. Tienen que saber respetar su cuerpo, tiene que conocer sus derechos para así poderlos hacer garantizar. Que sepan que pueden ir a un centro de salud a buscar el método anticonceptivo de emergencia, por ejemplo. Y que puede ser el hombre el que vaya, no tiene que ser siempre la mujer la responsable”, expresó.

“Los chicos demandan, quieren saber cuáles son los métodos anticonceptivos a los que pueden acceder, cuáles las enfermedades de trasmisión sexual, tienen muchas dudas respecto a eso. Quieren saber más de género, qué pasa si me gusta una mujer, qué pasa si me gusta un hombre, y de todo eso se habla en los espacios de consultoría”, indicó. Y apuntó: “Hay mucho tabú a romper, con la masturbación pasa todo el tiempo, por ejemplo. El otro día, salió el tema en una de las charlas. ¿Por qué la masturbación es aceptada y hasta aplaudida entre los varones, pero en las mujeres causa pudor y vergüenza? De esas cosas hablamos con los chicos, es información que ellos tienen que tener desde chicos para ser más libres y desprejuiciados”.