Educar para la paz para fortalecer la convivencia 

La situación escolar es vivida en nuestro tiempo como una auténtica crisis de convivencia. Una gran parte de las relaciones interpersonales establecidas en el marco escolar están marcadas por conductas agresivas o trato injusto entre escolares. Sin embargo, estas conductas no son, en su raíz, un problema escolar, sino un problema social. Hay que hablar, al respecto, de la escuela como “caja de resonancia” de las prácticas violentas que tienen lugar en todos lados –la casa, el trabajo, el tránsito, el barrio, las rutas, las canchas de fútbol, etc.- Se trata de llegar a comprender que los procesos que tienen lugar dentro del aula se entienden por algo que ocurre fuera de ella. Pero esto no es obstáculo para que la institución escolar, como agente privilegiado de socialización, incorpore en su agenda la educación para la paz. Se diría que lo debe hacer por una cuestión de supervivencia, en orden a mejorar el clima al interior de los colegios y escuelas, pero también como parte de su misión como formadora de las nuevas generaciones. Es responsabilidad del sistema educativo en su conjunto aceptar el compromiso de difundir valores positivos que configuren una sociedad pacífica. De suerte que debe promover en los alumnos el desarrollo de una personalidad que haga del diálogo y del respeto por el otro una forma fundamental de crear convivencia. En varias partes del país se ven iniciativas tendientes a impulsar una pedagogía para la paz, que pese a no estar formalmente incorporada a la currícula oficial, sin embargo encuentran eco en la comunidad educativa. En Entre Ríos, por ejemplo, la Fundación Educación para la Paz, una ONG que difunde técnicas y herramientas orientadas a la prevención de conflictos, viene trabajando con los docentes de la provincia a través de distintos talleres de capacitación. Por estos días alrededor de 100 agentes educativos de la diócesis católica de Gualeguaychú se capacitaron en un uno de estos programas de prevención de conflictos Apoderados legales, directivos y responsables de la pastoral se dieron cita así en el salón de la iglesia San Juan Bautista de la ciudad, con el objeto de adquirir habilidades y conocimientos que les ayuden a gestar una cultura de la paz en los establecimientos educativos en los que desarrollan sus actividades. “Los conflictos, que son inevitables, encierran un gran potencial educativo, por lo que deberemos encontrar y desarrollar las claves para incrementar las habilidades para la convivencia”, explicó a este diario la hermana dominica Joana O‘Shanahan, coordinadora del grupo de capacitadores. Esta religiosa irlandesa vive desde hace años en Argentina y reside en una comunidad que su congregación, Dominicas de la Anunciata, tiene en uno de los barrios más humildes de la ciudad de Victoria (Entre Ríos). Dedicada a la docencia, la hermana Joana contó que vienen trabajando desde hace tiempo en la región con la Fundación Educación para la Paz, una ONG creada en Miami (Estados Unidos), dedicada a promover la paz en el ámbito de América Latina y el Caribe, y cuyo mentor es Lloyd Van Bylevelt. Tomar una pedagogía de la paz y hacerla encarnar en el aula, en la escuela y en las comunidades educativas es hoy, como diría el filósofo Emanuel Kant, un imperativo categórico, sobre todo en un país como la Argentina, donde la cultura de violencia siempre le ha ganado a la de la convivencia.