El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió este jueves la preocupación de las empresas norteamericanas por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone aplicar sanciones contra las firmas vinculadas a la extracción de recursos naturales en Malvinas. Sin embargo, afirmó que Washington “respeta” el proceso legislativo de la Argentina.

“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es verdad que cualquier país se preocupa por eso”, subrayó en conferencia de prensa el número dos de Marco Rubio, luego de un encuentro con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Pero aclaró: “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

A su vez, Landau aseguró que el pedido de la Casa Blanca de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, el foro donde Argentina presenta anualmente su reclamo por la soberanía sobre el archipiélago, no implica un posicionamiento de Estados Unidos sobre el conflicto en el Atlántico Sur.

“No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas. Ahí hay una enorme variedad de comités que a lo largo de los años no ha hecho casi nada. Yo espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, sostuvo.

Durante el encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos funcionarios abordaron temas como una serie de acuerdos en materia de minerales críticos, ciberseguridad, justicia, visados, además de la próxima visita del vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance.

Fuente: TN