En el ecosistema mediático actual, el centro de gravedad del debate económico parece haberse trasladado al streaming. El canal Ahora Play, el espacio impulsado por el periodista Maxi Montenegro, se ha consolidado como el ring principal donde empresarios, economistas históricos y funcionarios cruzan diagnósticos que rápidamente escalan hasta el despacho del presidente Javier Milei.

Lejos de la dinámica tradicional de la televisión, el programa ha generado un impacto innegable, al sacudir tanto al sector privado como a la cúpula del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, otro de los funcionarios que respondió directamente a las entrevistas.

El “libre mercado” de las ideas económicas



El propio Montenegro definió recientemente la filosofía detrás de sus entrevistas a través de un descargo en su cuenta de X (ex Twitter). El periodista explicó que el objetivo del ciclo es conversar con figuras de larga trayectoria, abarcando desde Roberto Frenkel y Pablo Gerchunoff, hasta Edmar Bacha, Domingo Cavallo, Orlando Ferreres y Martín Redrado.

Frente a las críticas por dar espacio a exfuncionarios de gestiones pasadas, el periodista fue tajante al afirmar que los fracasos económicos no los inhabilitan para discutir el presente, como tampoco inhabilitan a funcionarios actuales a tener una segunda o tercera oportunidad en la conducción económica con las lecciones de la experiencia encima.

Confesiones empresariales y el eco presidencial



El impacto de las entrevistas no se limita al plano teórico. Uno de los momentos de mayor repercusión ocurrió durante el programa MMD, cuando Roberto Méndez, director ejecutivo de la cadena Neumen, hizo una cruda admisión sobre los precios en el sector de los neumáticos, justo en medio de la tensión por el cierre de la planta de Fate. El entrevistado admitió abiertamente que los empresarios robaban con los precios de las cubiertas y reconoció que nunca ganaron tanta plata como cuando les permitieron hacer lo que estaban haciendo.

La viralización de este fragmento fue inmediata y llegó a manos del propio presidente Milei, quien utilizó la declaración para fustigar al empresariado protegido. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, sentenció el mandatario, que validó el peso periodístico del espacio.

Cavallo contra Caputo: la falta de reservas y la “teoría” del ministro



El clima se tensó aún más con la aparición del exministro menemista Domingo Cavallo. Sus declaraciones en Ahora Play no fueron una simple revisión histórica, sino un ataque directo a la línea de flotación del actual programa económico: la falta de dólares. “No vas a parar una corrida cambiaria si no tenés reservas“, advirtió.

Sin embargo, el dardo más venenoso apuntó a la dinámica interna del equipo de La Libertad Avanza. Cavallo diferenció al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, del titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo.

Mientras que a Sturzenegger le reconoció tener “una teoría” y un marco conceptual sólido, sobre Caputo fue lapidario:

Para Cavallo, el verdadero riesgo país no bajará y Argentina seguirá siendo un “mercado de frontera” hasta que no se levanten por completo los controles cambiarios (cepo) y se permita el libre movimiento de capitales.

La furia oficial: del “resentimiento” a los “chantas”



La respuesta del Gobierno ante los micrófonos de Ahora Play no se hizo esperar. El actual ministro de Economía recogió el guante y lanzó una dura respuesta personal y política contra Cavallo, recordándole el final de la Alianza. El contraataque de Caputo fue tajante: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, disparó el funcionario, que acusó a Cavallo de haber generado una desconfianza histórica con medidas como el corralito. Caputo cerró el tema al afirmar que seguirán arreglando el país y expresó su deseo de que eso le genere al exfuncionario alegría en lugar de dolor.

A esta réplica se sumó la furia de Milei, quien escaló la retórica a nivel general apuntando tanto a los economistas críticos como a la prensa. El Presidente cuestionó públicamente qué era más difícil, si pedirle coherencia a los “chantas con credencial de economistas”.

El respaldo internacional: la visión de Edmar Bacha



A pesar de los cruces de alto voltaje, el ciclo de Montenegro también ha servido como plataforma para voces internacionales de peso que aportan una mirada más optimista sobre ciertas áreas del Gobierno.

Edmar Bacha, el célebre economista brasileño conocido como el “padre del Plan Real” que terminó con la hiperinflación en Brasil, dejó un mensaje de fuerte respaldo a las reformas estructurales impulsadas por la actual administración:

Ya sea desnudando la matriz de precios del sector privado, exponiendo las internas teóricas del equipo económico oficial o generando la ira presidencial, Ahora Play funciona como el termómetro de la economía argentina, donde cada entrevista tiene el potencial de convertirse en la próxima crisis —o victoria— del Gobierno.