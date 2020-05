Efecto coronavirus: "Es muy difícil que este año se haga el Desfile de Carrozas"

La ahora archipronunciada “Nueva Normalidad” sin dudas afectará todos estos eventos. Y uno de los más afectados por este presente es uno de los espectáculos más tradicionales de Gualeguaychú: el Desfile de Carrozas Estudiantiles.

Lo cierto es que a cinco meses de la fecha tradicional de la fiesta (el fin de semana largo de octubre) aún no se sabe qué va a pasar con el mismo. Por eso, para comenzar a vislumbrar un panorama posible, la Comisión de Carrozas Estudiantiles tuvo una reunión el miércoles por la mañana en la cual participó la Directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Landó.

“Tuvimos un encuentro con Marta Landó para ver qué podíamos hacer con la edición 2020. Lo único certero es que al día de hoy aún no tenemos una decisión tomada. Pero si nos preguntan cómo vemos el panorama, la verdad es que es dificilísimo que se pueda realizar este año el Desfile de Carrozas Estudiantiles”, informó a ElDía Eugenio Jacquemain, encargado de prensa y comunicación de la Comisión de Carrozas Estudiantiles.

“Está muy difícil la situación, muy complicada, pero por el momento no hay nada que diga que está suspendido. Sería irresponsable de cualquiera que haya estado hoy en la reunión o que algún miembro de la comisión de Carrozas Estudiantiles diga que se suspendió el desfile, pero las opciones para que se pueda realizar están muy complicadas”, sostuvo.

La realidad no disimula en lo más mínimo el panorama lúgubre para la edición 2020 de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles: la pandemia de covid-19 paralizó todo el sistema educativo, y si los chicos no pueden ir a la escuela, mucho menos van a poder juntarse para construir las carrozas. Y sin carrozas, no hay desfile posible.

“Se pusieron en movimiento los mecanismos institucionales para definir qué se hace con el desfile de este año. Las opciones son tres: o lo hacemos en octubre, o no lo hacemos o lo suspendemos para una fecha más adelante. Está muy difícil la situación y hoy no hay una decisión tomada, aunque no se va a demorar más de 15 días en tener un panorama claro y una disposición definitiva”, adelantó Jacquemain a ElDía.

"No sabemos qué es lo que va a pasar este año, pero no podemos demorar mucho más la toma de una decisión.Nuestra intención es no dejar de planear alternativas. La realidad es que no podemos esperar a que falte una semana para la fecha del desfile para que haya una definición. La logística para la construcción de carrozas es muy compleja e involucra a más de mil chicos”, especificó.