Efecto Coronavirus: en Gualeguaychú no se consigue alcohol líquido ni en gel

Las dos versiones del alcohol no faltaban en la diversidad de comercios que lo vendían, pero todo cambió con la irrupción del Coronavirus. La demanda creció y el stock desapareció rápidamente.

Es así que hoy es muy difícil conseguirlo, casi una misión imposible, máxime con los costos que tienen farmacias y demás para adquirirlos.

Hoy el litro, de costo de alcohol líquido oscila en los 400 pesos a los que hay que sumarle Iva y demás, en tanto que el cuarto de litro de alcohol en gel ronda en los 300 pesos.

Aumentos considerables, a los que hay que sumarle que los laboratorios y distribuidores no contarían con el stock suficiente para satisfacer la demanda, además de no contar con envases que son fabricados en Brasil y que no están llegando al país por el cierre de fronteras.