Efectos de la tormenta: Un rayo fulminó a 19 vacas lecheras

— Elida Thiery? (@EliThi) 26 de abril de 2019 "Mi intención es seguir adelante. Ahora vamos a golpear puertas para ver si hay algun crédito a largo plazo que nos pueda ayudar a recuperarnos", explica. Sin embargo, las fallas propias del sistema productivo lo hacen pensar en algo más. "Estas son cosas que pueden pasar en el campo, es parte de los riesgos de producir", pero las limitaciones son muchas para seguir adelante. Grosso augura que algún día las cosas cambien y favorezcan al productor. "Yo no pido nada, pero para estos casos ojalá algún día suceda que la AFIP nos permita recuperarnos, por ejemplo, evitar el pago de IVA unos años para poder reinvertir". Los problemas en el tambo no son solo una cuestión de precio o de ordenamiento de la cadena, sino que la falta de estructura y disponibilidad de fondos para hacer frente a contingencias constantes hacen que las debilidades se acrecienten en una cotidianeidad de lucha y trabajo que no se puede detener.