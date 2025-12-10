La investigación por posible lavado de dinero en el marco de la causa Sur Finanzas, la empresa que estaría vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia, avanza este miércoles con una nueva tanda de allanamientos simultáneos dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Los operativos se llevan a cabo en oficinas de la empresa y otros domicilios. El magistrado ordenó abrir cajas de seguridad de la financiera de Ariel Vallejo, el empresario allegado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los procedimientos se ordenaron apenas un día después de que la Policía Federal allanara las sedes de 17 clubes de fútbol y la AFA.

Qué se investiga en la causa Sur Finanzas

En la causa que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona, se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. Las sospechas se iniciaron con la transferencia del futbolista Agustín Urzi de Banfield a un club de México y luego la pesquisa se extendió a todas las instituciones que hayan tenido vínculos comerciales con Sur Finanzas.

La hipótesis central de la investigación es que la empresa funcionó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas. El esquema se habría basado en el otorgamiento de préstamos por montos abultados aunque las entidades habrían recibido cifras muchoS menores. Esa diferencia regresaba a la financiera y, posteriormente, se distribuía entre distintos actores, de acuerdo a las sospechas de la Justicia.

En los allanamientos del martes, efectivos de la Policía Federal secuestraron documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos en los estadios y sedes sociales de Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Platense y Morón, entre otras instituciones.

Un punto que busca determinar la Justicia es si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA que conduce Tapia, que actuaría como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera.

